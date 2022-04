Ralf Rangnick et Jürgen Klopp reprsésentent en quelque sorte les deux faces d'une même pièce. Le fameux "contrepressing", terme dont les consultants et autres observateurs du football usent et abusent, a été créé par le premier en Allemagne, puis popularisé par le second en Angleterre. Si l'un et l'autre connaissaient le succès chacun de son côté jusqu'ici, Klopp avec Liverpool, Rangnick au sein de la galaxie Red Bull, depuis que le pays du football a réuni les deux tacticiens, les fortunes divergent. Enfin surtout pour Rangnick. Placé au-dessus des nuages par certains de ses confrères avant son arrivée en terre anglaise, il s'est perdu dans le brouillard mancunien.

Jürgen Klopp craignait pourtant le parachutage de son homologue et compatriote en Premier League. "C’est un manager vraiment expérimenté, détaillait l'entraîneur des Reds pour les non initiés. En Allemagne, il a permis à deux clubs, Hoffenheim et Leipzig, de devenir de véritables menaces. Je pense que United sera bien organisé sur le terrain. Evidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les autres équipes". Que d'éloges de la part d'un technicien qui a ramené la Ligue des champions à Anfield. Tout ça pour l'humilier 5-0 fin octobre dernier, dans un Old Traford médusé. Ce jour-là, on a observé la masterclass d'une forme de football total face à un football totalement dépendant à Cristiano Ronaldo.

Mais où sont les buteurs ?

Car les deux tacticiens ont beau avoir la même philosophie, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Peut-être même un univers. Dans l'idéal, Klopp et Rangnick exigent de leur joueur d'être des morts de faim, en activité constante, avec et (surtout) sans ballon. A Liverpool, cet idéal est touché du bout des doigts, parfois même saisi à pleine main sur certaines rencontres, à Manchester il reste plutôt de l'ordre de l'utopie.

La traduction en stats se lit simplement. Chez les Reds, le danger vient de tous les éléments offensifs. Mohamed Salah est meilleur buteur du championnat (20 buts), Diogo Jota est troisième (15), Sadio Mané est cinquième (13). L'entrejeu n'est pas en reste, Fabinho a scoré cinq fois cette saison, Naby Keita, Oxlade Chamberlain et Jordan Henderson deux fois chacun. Et le secteur défensif fait aussi planer la menace : Trent Alexander Arnold est le meilleur passeur de Premier League (12), Andrew Robertson est troisième (9). Et celui qui les sépare n'est autre que… Salah (11).

Chez les Red Devils, Ronaldo fait bonne figure avec ses 15 réalisations mais ceux qui s'en approchent le plus sont Bruno Fernandes (9) et Mason Grenwood (5). Paul Pogba (9 passes) fait exister les Mancuniens chez les distributeurs de caviar, Bruno Fernandes tient la cadence (6), mais pour le reste… c'est maigre. Autrement dit, une bonne partie du jeu mancunin repose sur la capacité du quintuple Ballon d'Or à être décisif, qu'il soit servi par ses partenaires… ou non.

Ralf Rangnick manque de tout

À sa décharge, Ralf Rangnick, arrivé en cours de saison, a manqué de temps pour mettre en place un système de jeu exigeant, qu'il semble avoir plus ou moins abandonné depuis au profit d'un pragmatisme footbalistique bon à sauver les meubles. Klopp, en visionnaire, l'avait d'ailleurs prévenu : "Tous les entraîneurs du monde ont besoin de temps et Ralf se rendra vite compte qu'il n'en aura pas car nous jouons tout le temps, ce qui rendra les choses un peu plus difficiles pour lui". Analyse confortable pour lui qui dirige Liverpool depuis 2015.

Mais bien au-delà du temps, l'ancien de Leipzig ne possédait pas le capital humain nécessaire à son projet de jeu. Lui qui a pris l'habitude d'avoir la casquette de manager, en plus de celle d'entraîneur, n'a pas eu l'opportunité de faire son marché. Si ce n'est lors du dernier mercato d'hiver, pas vraiment propice aux grands déménagements. Alors il a fallu faire avec. Une tournure de phrase pas vraiment appropriée quand il s'agit de bâtir une attaque autour de Cristiano Ronaldo, mais tout de même.

Le Portugais est à la fois le superpouvoir et la kryptonite de Rangnick. Contre le bon dernier de Premier League Norwich samedi, Ronaldo a claqué un triplé (3-2) qui a sauvé United d'une nouvelle semaine médiatique compliquée. Mais comment mettre en place un plan de jeu basé sur un pressing intense à la perte quand votre meilleur joueur, titulaire quasi-indiscutable, fait partie des 1% des attaquants du big 5 européen qui pressent le moins. "On ne devrait pas se reposer que sur lui", s'est auto-critiqué Rangnick après la victoire contre Norwich.

Mardi, United se devra de laver l'affront du match aller et grapiller des points dans la course aux places européennes, si chères aux joueurs de gros calibres qui composent l'effectif des Red Devils. Déjà que sans le besoin impératif de victoire, Rangnick avait tendance à laisser les clés du camion à Ronaldo, contre Liverpool il pourrait même lui donner les clés de sa maison si le Portugais lui ramène les trois points.

