Avant d'accueillir l'Olympique de Marseille en Ligue des champions la semaine prochaine, Tottenham s'est offert une répétition réussie face à Fulham pour le compte de la sixième journée de Premier League (2-1). À domicile, Pierre-Emile Højbjerg et Harry Kane ont ouvert la voie du succès pour les Spurs mais les hommes d'Antonio Conte ont tremblé jusqu'à la fin et peuvent remercier Hugo Lloris, auteur de plusieurs parades décisives. Grâce à cette victoire, les Lillywhites ont pris la place de dauphin et recollé aux basques d'Arsenal, leader du championnat d'Angleterre. De son côté, Chelsea s'est fait peur contre la lanterne rouge West Ham, mais les Blues ont finalement fait le travail à Stamford Bridge (2-1).

