16 octobre 2021, après quatre parades décisives et une immense prestation d'Edouard Mendy, Chelsea vient à bout de Brentfrod (0-1). Petite victoire, grand gardien. "Edu a été décisif, il méritait vraiment le Ballon d'Or cette année", s'enflamme Thomas Tuchel après la rencontre. 19 octobre 2022, un an jour pour jour après la démonstration de Mendy, Chelsea retrouve Brentford. Les Blues s'en sortent grâce à un très grand match de… Kepa, qui signe son cinquième clean-sheet consécutif. Mendy est toujours là, sur le banc.

A la cave depuis deux ans et l'arrivée de l'ancien Rennais, sept semaines seulement après un mercato où il a tout fait pour rebondir ailleurs, Kepa vit sa meilleure séquence depuis son arrivée à Chelsea en 2018. Il faut dire que le gardien le plus cher de l'histoire (80 millions d'euros) a vécu des moments très douloureux depuis son arrivée et porté comme un fardeau le prix de son transfert. En février 2019, en finale de la League Cup, il refuse de suivre les ordres de son coach, Maurizio Sarri, qui voulait le remplacer à la fin de la prolongation . Chelsea s'incline aux tirs au but face à Manchester City et Kepa est dans le viseur.

Kepa lors de la finale de la League Cup Crédit: Eurosport

Peu à peu, j’ai perdu confiance et j’ai fini par commettre quelques erreurs

L’anxiété qu’il crée dans l’équipe est vraiment mauvaise", le torpille alors Gary Neville sur les plateaux télé. En février dernier, encore une finale de la League Cup, encore un mauvais moment a passé pour Kepa. Tuchel choisit le coup de poker et ne le lance que pour la séance de tirs au but. A l'issue de la saison 2019/2020, il présente le pire pourcentage de tirs arrêtés pour un gardien du top 5 ayant joué au moins 25 matches avec quasiment un but concédé tous les deux tirs (53% de tirs arrêtés seulement). "", le torpille alors Gary Neville sur les plateaux télé. En février dernier, encore une finale de la League Cup, encore un mauvais moment a passé pour Kepa. Tuchel choisit le coup de poker et ne le lance que pour la séance de tirs au but. Non seulement il n'arrête aucune des 11 tentatives de Liverpool mais il envoie la sienne dans les nuages . Sur le banc depuis septembre 2020, il voit le sacre en Ligue des champions de loin et se manque sur les miettes que lui laisse Mendy.

Les réseaux lui tombent dessus, les supporters le prennent en grippe et Kepa sombre en ne jouant que 11 matches de Premier League en deux ans : "Peu à peu, j’ai perdu confiance et j’ai fini par commettre quelques erreurs, expliquait-il à l'été 2021 à The Athletic. J’accepte les critiques, évidemment. On joue toujours sous pression. Vivre avec les commentaires négatifs les soirs de mauvais matches fait partie du métier. Mais parfois, ça va trop loin." Le voilà qui relève la tête au moment où on l'attendait le moins.

Kepa Arrizabalaga Crédit: Getty Images

Mendy dévoré, Potter conquis

L'Espagnol a profité d'une nette baisse de rendement d'Edouard Mendy et de la blessure du Sénégalais pour convaincre Graham Potter. Le voilà qui marche sur l'eau comme s'il avait enfin digéré son arrivée en Premier League près de quatre ans plus tard. Depuis le début de saison, Kepa, qui a battu son record d'arrêts sur un match le week-end dernier (7 face à Aston Villa), encaisse quatre fois moins de but (0,38) que Mendy (1,5) et rapporte beaucoup plus de points (2,5 par match contre 1,67). Incongrue il y a quelques semaines encore, sa titularisation ne fait aujourd'hui plus débat.

"C'est un bel exemple qui montre que tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait, qu'il faut parfois souffrir dans la vie, que ce n'est pas toujours parfait, s'est réjoui Graham Potter. J'ai été très impressionné par son caractère et sa personnalité, il est très professionnel, comprend très bien le jeu et prend ses responsabilités." "J'ai connu des moments vraiment difficiles et d'autres plus joyeux, c'est la vie faite de haut et de bas", lui a répondu Kepa. Sa rédemption, éclair et spectaculaire, rappelle que les certitudes sont fragiles dans le football plus qu'ailleurs. Edouard Mendy, au sommet et meilleur gardien d'Europe en 2021, ne peut plus en douter…

Graham Potter et Kepa Crédit: Getty Images

