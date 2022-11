Le 22 novembre restera une date importante de la saison 2022-23 de Manchester United. Outre l'annonce du divorce avec Cristiano Ronaldo , qui avait fait les beaux jours des Red Devils entre 2003 et 2009, l'actuel cinquième de Premier League a annoncé mardi soir que la famille Glazer, propriétaire du club depuis dix-sept ans, cherchait de nouveaux investisseurs et envisageait même une vente pure et simple dans les prochaines semaines. En Angleterre, l'annonce a fait l'effet d'une bombe et The Telegraph révèle ce mercredi soir que Jim Ratcliffe serait intéressé par Manchester United.

Outre le fait que Jim Ratcliffe soit un fan des Red Devils, le patron du Gym aurait déjà montré son intérêt l'été dernier lorsque des premières rumeurs ont fait état d'une vente possible des Glazer, qui réclameraient plus de 5,5 milliards d'euros selon The Telegraph. Si ce dossier tient l'Angleterre en haleine, les supporters de l'OGC Nice, revenus dans le coup en Championnat de France (9"), vont également le suivre de près...

