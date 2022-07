Manchester City continue de renforcer ses "concurrents". Quelques jours après avoir cédé Gabriel Jesus à Arsenal , les Citizens sont, selon Fabrizio Romano, tombés d'accord avec Chelsea pour le transfert de Raheem Sterling. L'ailier de 27 ans, qui a appris à évoluer sur tout le front de l'attaque sous les ordres de Pep Guardiola, devrait rejoindre le club londonien contre 45 millions de livres, auxquels viendront s'ajouter 10 millions de bonus. Soit, au total, plus de 60 millions d'euros alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat.

Aké va suivre

Le spécialiste italien du mercato explique que le club mancunien a donné son accord définitif pour l'opération. Quant aux négociations entre le joueur et son futur club, elles auraient abouti il y a plusieurs jours déjà, pour un contrat jusqu'en 2027, plus une saison en option. Thomas Tuchel aurait ainsi déjà échangé avec le joueur formé à Liverpool, qui aura passé sept saisons à Manchester. Et qui va donc continuer son chemin parmi les meilleures équipes du Royaume.

Les échanges entre les deux clubs ne devraient toutefois pas s'arrêter là. Toujours selon Fabrizio Romano, des discussions auront lieu dans les prochains jours autour du défenseur central mancunien Nathan Aké, qui serait d'ores et déjà d'accord avec Chelsea. City serait encore gourmand dans ce dossier, puisqu'il voudrait presque récupérer sa mise de l'été 2020, à savoir un peu moins de 50 millions d'euros.

