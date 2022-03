L’Italie et le Sénégal, deux champions continentaux à la trappe ?

Une Coupe du monde sans le vainqueur de l’Euro et celui de la CAN, c’est possible. Surtout au regard de l’opposition qui attend l’Italie et le Sénégal. Les Italiens doivent d’abord se défaire de la Macédoine du Nord pour retrouver le vainqueur de Turquie – Portugal en finale de la voie C dans la zone Europe. Ce ne sera pas simple non plus pour les Sénégalais, opposés à l’Egypte dans un remake de la finale de la dernière CAN en barrages de la zone Afrique. La probabilité de voir les deux nations manquer à l’appel au Qatar existe.

Que le champion d’Europe en titre et celui d’Afrique soient absents d'un même Mondial est un phénomène rare. Il ne s’est produit qu’à deux reprises dans l’histoire de la Coupe du monde, en 1978 (Tchécoslovaquie et Ghana) et en 2006 (Grèce et Egypte). Pour l’Italie, troisième nation de l’histoire au nombre de participations à l’épreuve (18) et deuxième à égalité avec l’Allemagne au nombre de titres (4), ce serait un nouveau cataclysme après les éliminations au 1er tour en 2010 et 2014 et la non-qualification en 2018. Pour le Sénégal, ce serait un brusque retour sur terre pour un pays qui vient de décrocher le premier titre continental de son histoire.

"L'Italie a peur d'une deuxième apocalypse" : Comment les démons de 2017 ont fini par ressurgir

Ronaldo et Ibrahimovic, deux stars sans un dernier Mondial ?

Cristiano Ronaldo… what else ? Le Portugais est, peut-être, devenu le meilleur buteur de l’histoire du football en franchissant la barre des 806 buts en carrière. Il est le deuxième joueur à avoir remporté le plus de Ballons d’Or (5) derrière Lionel Messi (7). Il est la plus grande star de la dernière décennie avec son acolyte argentin. On en passe. Il n’a jamais manqué une Coupe du monde dans sa carrière. Il a 37 ans. Et si sa longévité est prouvée, l’hypothèse que le Qatar soit sa dernière opportunité de participer à un Mondial existe malgré tout. Son absence laisserait un grand vide. Celle d’un Portugal gavé de talents (João Félix, Bernardo Silva, Diogo Jota, Ruben Dias…) aussi.

Zlatan Ibrahimovic n’a pas le même CV, mais il reste l’une des plus grandes stars du football mondial du haut de ses 40 ans. Pour le Suédois aussi, c’est possiblement la dernière occasion de jouer une Coupe du monde. Une compétition que le "Z" n’a plus disputée depuis 2006. Suspendu pour la demi-finale de la voie A de la zone Europe contre la République tchèque, il va croiser les doigts pour que ses partenaires accèdent à la finale contre la Pologne et lui offrent cette dernière chance. Le chemin vers le Qatar est tortueux. Comme pour le Portugal de CR7, opposé à la Turquie puis potentiellement à l’Italie.

Lewandowski et Salah : deux serial-buteurs sans filet

Il est le meilleur buteur actuel de la Bundesliga avec… 31 réalisations en 27 matches. Il est aussi, désormais, celui de la Ligue des champions avec 12 buts. Il a terminé à la deuxième place au classement du dernier Ballon d’Or, et nombreux sont ceux qui estiment qu’il méritait mieux. Robert Lewandowski est le buteur le plus prolifique de la planète à l’heure actuelle et l’un des meilleurs joueurs du monde. La Pologne déjà en finale de la voie A de la zone Europe après l’exclusion de la Russie, l’attaquant du Bayern jouera sa place au Qatar avec sa sélection contre la République tchèque ou la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Oui, Ibra ou Lewy, il n’en restera qu’un…

Une autre référence dans le gotha des buteurs est susceptible de manquer à l’appel au Qatar. Mo Salah marche sur l’eau cette saison. L’Égyptien domine lui aussi le classement des buteurs de son championnat avec 20 buts en Premier League, il occupe la troisième place de celui de la Ligue des champions à égalité avec Karim Benzema (8 buts), il a fini 7e au Ballon d’Or… C’est un joueur hors-norme qui tentera de valider son billet pour le Mondial avec l’Egypte face à son bourreau de la dernière CAN, le Sénégal de son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané. Oui, Salah ou Mané, il n’en restera qu’un…

"Pour les bookmakers, c'était gagné pour Lewandowski" : la douche froide vécue par l'Allemagne

L’Algérie, des frissons et de l’ambiance en moins ?

Ils étaient les grands favoris pour régner sur l’Afrique, forts de leur série d’invincibilité. L’Algérie est tombée de très haut à la CAN en se faisant sortir dès le premier tour au terme d’une défaite contre la Côte d’Ivoire (3-1). Si les Fennecs venaient à connaître une nouvelle désillusion avec une élimination en barrages de la Coupe du monde face au Cameroun, cela priverait le prochain Mondial d’une équipe normalement bien plus attrayante que ce qu’elle a montré sur la dernière CAN et sublimée par un joueur frisson comme Riyad Mahrez. Ce serait déjà dommage.

Mais ce qui manquerait, aussi, c'est toute la ferveur que provoque la sélection algérienne. Particulièrement en France où ses supporters ne manquent jamais l’occasion de créer une ambiance de folie à chaque match des Fennecs. Les souvenirs du Mondial 2014 qui avait vu l’Algérie accéder aux 8es de finale de l’épreuve pour la première et unique fois de son histoire, les "One, two, three, viva l’Algérie" scandés par ses fans en liesse, les innombrables drapeaux algériens dans les rues de France… c’est aussi ça, ce que l’Algérie sait procurer dans une Coupe du monde.

Belmadi, obsession, Mahrez : Comment l'Algérie a-t-elle pu en arriver là ?

Cameroun et Nigeria, deux références… aussi pour les maillots

Ce sont certainement les deux références africaines en Coupe du monde. Le Cameroun, recordman d’Afrique avec 7 participations, et le Nigeria, son dauphin dans ce domaine, présent à 6 reprises lors des 7 dernières éditions. Deux sélections capables d’incarner un Mondial, comme les Lions Indomptables de Roger Milla avaient su le faire en 1990 en devenant la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde. Ou, même à un degré moindre, les Super Eagles de 1994, sortis de justesse par l’Italie en 8e de finale.

Le Cameroun et le Nigeria, opposés respectivement à l’Algérie et au Ghana en barrages, sont deux nations qu’on associe facilement à la Coupe du monde. Pas seulement les nostalgiques des années 90. Et pas seulement pour leurs résultats. Les deux sélections ont aussi pris l’habitude de truster les hauteurs du classement des plus beaux maillots à chaque fois qu’elles participent à un Mondial. Ce sont des couleurs et des tuniques qui marquent. Elles font partie intégrante du côté festif d’une Coupe du monde. Sans cela, ce n’est plus exactement la même chose.

Vincent Aboubakar, l'attaquant du Cameroun. Crédit: Getty Images

