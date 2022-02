Personne (ou presque) ne connaissait son nom. Mais depuis le 17 janvier dernier, Marco Serra est devenu, bien malgré lui, "l'arbitre de Milan - Spezia". Un match où l'homme de 39 ans a commis une erreur qui risque de le suivre toute sa carrière . Bref rappel des faits : alors que le score est toujours de parité (1-1) entre les deux équipes, les Rossoneri trouvent la faille dans le temps additionnel, précisément à la 91e minute et 36 secondes. Un but inutile, puisque Marco Serra avait sifflé une petite seconde auparavant une faute sur Ante Rebic, oubliant ainsi d'accorder l'avantage aux locaux avant de s'excuser dans la foulée. Comme si cela ne suffisait pas, Spezia prendra l'avantage deux minutes plus tard. 1-2, score final.

Ad

"Il y a eu une erreur de priorités dans ma tête, a confié l'arbitre, mercredi, dans un entretien à Sky Italia. Je me suis concentré sur le duel Rebic - Bastoni. Et en me focalisant sur ça, je n'ai pas vu que Messias allait frapper dans la foulée. Après le coup de sifflet, j'ai espéré que ce tir ne rentre pas..." Raté. Pleine lucarne. "C'est peut-être la pire erreur qu'un arbitre peut faire dans l'ère du VAR...". Après une colère justifiée, les joueurs de l'AC Milan, eux, ont décidé d'aller le consoler.

Football "On perd plus d'argent qu'on en gagne" : Le défi de la lucarne d'Evry, du buzz au business IL Y A 11 HEURES

Maintenant, tu dois montrer que tu es fort

"Peu après la faute, Rebic est probablement venu vers moi avec l'idée de m'étrangler mais il a compris tout de suite, en tant qu'homme de terrain, que lui aussi avait déjà raté un tir devant un but vide comme moi à ce momentprécis, a expliqué Serra. Après le match, certains joueurs sont venus dans mon vestiaire. Florenzi, qui était abattu comme moi, m'a enlacé. Puis Davide Calabria, Théo Hernandez et Brahim Diaz sont venus pour me remonter le moral, en me disant que tout le monde fait des erreurs. Zlatan est également arrivé. Le contenu de son discours, plus ou moins : 'Maintenant, tu dois montrer que tu es fort. Tu dois être fort. Réagis.' Ces gestes m'ont fait du bien (...) Sur le coup, je n'ai pas apprécié à leur juste valeur leurs mots. Je m'en suis rendu compte le lendemain. Si j'ai dormr la nuit suivante ? Une petite heure sur le canapé après le match..."

Complètement sonné après son erreur, Marco Serra s'est repris depuis. Il souhaite maintenant "arbitrer de nouveau" après avoir été rassuré par sa direction. "Ils m'ont dit que la Serie A, c'était comme ça. Et que personne n'est jamais abandonné et que j'allais arbitrer de nouveau. C'est mon objectif", a-t-il assuré. Avant de conclure sur sa réaction au deuxième but de Spezia. La calice jusqu'à la lie : "Quand le joueur a armé sa frappé vers le but, je me souviens de m'être dit : 'J'y crois pas...'"

Copa del Rey Hazard, un air de facteur X IL Y A 11 HEURES