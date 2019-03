L'AC Milan s'impose contre Sassuolo (1-0) et chasse l'Inter du podium

Un petit succès qui vaut de l'or : en battant Sassuolo 1-0 samedi lors de la 26e journée de Serie A, l'AC Milan s'est installée sur la troisième marche du podium, dont elle a chassé sa voisine et grande rivale, l'Inter Milan. L'Inter a compté jusqu'à huit points d'avance sur le Milan, elle en a désormais un de retard. Battus 2-1 vendredi à Cagliari, les Nerazzurri se savaient fragiles et ils peuvent même glisser à la 5e place, hors de la zone qualificative pour la Ligue des champions, en cas de victoire de l'AS Rome face à la Lazio dans le derby de la capitale (20h30).

Samedi à San Siro, l'AC Milan n'a pas fait grand-chose pour justifier sa 3e place. Les joueurs de Gennaro Gattuso ont simplement confirmé leur solidité actuelle, avec seulement trois buts encaissés lors des neuf derniers matches. Sur cette série, les Milanais ont obtenu six victoires (dont quatre lors des quatre dernières journées) et trois matches nuls : un rythme d'Européen à défaut d'en avoir toujours la qualité de jeu. Face à Sassuolo, le seul but du match a été inscrit contre son camp par le défenseur Lirola, sur un corner (35e).

Milan pas séduisant, mais toujours plus proche

Même à 11 contre 10 après l'expulsion à l'heure de jeu du gardien Consigli, auteur d'une sortie inconsidérée devant Piatek, Milan n'a pas été beaucoup plus séduisant. Les tifosi rossoneri s'en soucient probablement assez peu, alors qu'ils peuvent croire de plus en plus fort à la Ligue des champions qu'ils attendent depuis la saison 2013-2014. Après le derby de Rome samedi, l'autre grand choc de la 26e journée aura lieu dimanche soir avec Naples-Juventus Turin, le duel entre le 2e du classement et le leader. Avec 13 points d'écart entre les deux équipes, l'affrontement manque tout de même un peu de sel.