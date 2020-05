Toute la semaine, la rédaction d’Eurosport s’amuse à imaginer les plus grandes stars de la planète foot dans un autre club que le leur. Ici, pas d’infos mercato mais une bonne dose d’imagination et une part de fantasme pour les amoureux du ballon rond sous le regard expert de Jean-Marc Furlan. Cinquième épisode ce vendredi : Kylian Mbappé serait-il "Ronaldo-compatible" à la Juventus Turin ?

Pourquoi ce mariage ?

Le Real, le Real, le Real… On parle toujours du même point de chute si Kylian Mbappé devait quitter le PSG. Bien sûr, la Maison Blanche le veut et le prodige du foot français est forcément candidat pour rejoindre le club le plus titré au monde. Et puis, il y a évidemment la perspective de jouer sous les ordres de Zinedine Zidane qui plaît beaucoup à l'attaquant parisien. Justement. Plutôt que de le rejoindre tout de suite, pourquoi ne pas prendre le temps de suivre ses traces ? Commencer par la Juventus Turin pour une première expérience hors de la Ligue 1, c'est une idée qui a du sens.

Zizou lui-même n'a jamais négligé l'importance de son passage dans le giron de la Vieille Dame pour expliquer la réussite de sa carrière en général, et au Real en particulier. Le club piémontais fait partie des plus grandes références du Vieux continent. Il est systématiquement parmi les favoris ou les premiers outsiders de chaque Ligue des champions. Il est réputé pour être particulièrement exigeant avec ses joueurs. C'est l'école des champions, celle qui n'autorise que l'excellence. En cela, la Juve est faite pour Kylian Mbappé. Pour son talent comme pour sa personnalité.

Il y a des raisons pour envisager ce mariage. Il y en a d'autres pour en rêver. Comment ne pas s'enflammer devant les promesses d'un duo d'attaque formé par Mbappé et son idole de jeunesse, Cristiano Ronaldo ? Et encore davantage en imaginant le fabuleux trio que cela pourrait donner avec Paulo Dybala ? La vitesse du Français, la finition du Portugais et la créativité de l'Argentin… Sur le papier, ça fait forcément saliver. Même si, sur le terrain, ce n'est pas forcément aussi simple de faire cohabiter cette triplette d'artistes associés.

Les schémas possibles

Le 4-3-3

Un classique, avec un triangle pointe basse au milieu pour soutenir le trio Mbappé-Ronaldo-Dybala. Oui, mais qui va où ? Dybala est probablement le plus facile à placer, sur le côté droit de l'attaque. Entre Mbappé et Ronaldo, il y a débat. Les deux joueurs peuvent prendre l'aile gauche comme le poste d'avant-centre. Pour préserver CR7, c'est sûrement préférable de le placer en pointe et de décaler le Français sur le côté, lui qui affectionne de partir du flanc gauche. Mais Dybala n'est pas vraiment un ailier droit, Mbappé n'est pas vraiment un ailier gauche et Ronaldo n'est pas vraiment un avant-centre. Il y a mieux pour tirer la quintessence du trio.

Le 4-4-2

Les adeptes de Didier Deschamps apprécieront. Il n'est pas impossible d'imaginer une Juve avec Blaise Matuidi en piston sur le côté gauche, Mbappé en milieu offensif droit et un duo Dybala-Ronaldo en attaque, sur la base du 4-4-2 hybride qui avait fait le succès des Bleus en 2018. Mais ce serait dommage. Pour Mbappé, c'est le même débat qu'en équipe de France. A ce poste, il est trop excentré et loin de la surface pour exploiter pleinement son sens du but. Il y a bien l'option de le placer en pointe et décaler Dybala à droite, mais cela impacterait négativement le rendement de l'Argentin. Difficile d'optimiser les qualités de chacun dans ce système.

Le schéma retenu : Le 4-3-1-2

Les fantasmes tactiques - Une des compos possibles de la Juventus Turin avec Kylian Mbappé Crédits Eurosport

Les points forts

C'est certainement le schéma qui offre le meilleur compromis. Dybala est toujours plus à l'aise dans l'axe et la présence d'un duo d'attaque lui donne des cibles pour exploiter sa qualité de passe et libère des espaces pour qu'il fasse parler son dribble. La Joya est dans des conditions idéales pour offrir cette créativité qui fait trop souvent défaut à la Juventus. Mbappé et Ronaldo se retrouvent également dans leur configuration favorite, avec une position axiale et un deuxième attaquant pour ouvrir des brèches et offrir un relais. C'était parfois le cas cette saison pour CR7 avec Gonzalo Higuain. Mais Mbappé donne bien plus de possibilités dans le jeu que l'Argentin.

Il faut pouvoir assumer un tel système. La Juve est bien armée pour le faire avec des joueurs comme Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi ou Adrien Rabiot. Au milieu, elle peut facilement aligner un trio de récupérateurs pour soutenir sa ligne d'attaque dans les phases offensives et lui offrir la couverture nécessaire pour lui permettre de s'exprimer. C’est-à-dire pouvoir contrôler l'axe tout en coulissant sur les côtés. Les ailes justement. Difficile de ne pas imaginer Juan Cuadrado et Alex Sandro dynamiter les couloirs tant la défense adverse sera focalisée sur l'axe. Ce schéma ne convient pas seulement à Dybala, Ronaldo et Mbappé. Il peut aussi bonifier les autres Turinois.

Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, les deux stars de la Juventus Turin Crédits Getty Images

Les limites

Dans ce cas, c'est plutôt une question de profil. Avec des styles différents, Mbappé et Ronaldo évoluent dans un registre assez similaire. Ils sont plus à l'aise dans une position de deuxième attaquant, avec un véritable avant-centre pour les accompagner. "Il manque peut-être un point de fixation, explique Jean-Marc Furlan. Après, tout dépend du taux de possession de ton équipe. Mbappé, tu te rends compte qu’il doit progresser dans les 30 derniers mètres quand son équipe a la possession. Être collectif, lever vite la tête, jouer à une touche, deux touches, là il peut encore progresser." De ce point de vue, la complémentarité d'un duo Mbappé-Ronaldo n'est pas évidente.

Le bilan

Un grand joueur, c'est aussi un joueur qui sait s'adapter. Mbappé a déjà prouvé cette qualité. Surtout en équipe de France, en pesant de tout son poids sur un sacre mondial à un poste qui n'est pas vraiment le sien. Il lui faudrait la confirmer s'il devait jouer dans cette Juve, car il devrait alors faire évoluer son jeu pour que la cohabitation avec Cristiano Ronaldo soit optimale. C'est justement ce qu'on aime bien dans l'hypothèse de ce mariage avec la Vieille Dame. On aimerait bien voir le Français relever ce défi pour élargir encore sa panoplie de joueur et devenir encore meilleur. Histoire d'être vraiment sûr que le ciel est bien sa limite.

Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG Crédits Getty Images

Avec Cyril Morin

