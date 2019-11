Pas de vainqueur dans ce duel de malades en Serie A. En quête de succès pour enrayer leur mauvaise dynamique respective, l’AC Milan et Naples n’ont pas réussi à se départager (1-1) dans ce match comptant pour la 13ème journée du championnat italien. C’est Giacomo Bonaventura côté milanais qui a répondu à l’ouverture du score de Lorenzo Insigne pour les Napolitains. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Les Rossoneri restent englués dans la deuxième partie de tableau (13e) tandis que les hommes de Carlo Ancelotti pourraient se retrouver à 7 points des places qualificatives pour la Ligue des champions à la fin du week-end.

Naples est décidément méconnaissable. Le dauphin de la Juventus la saison dernière est bien loin de ses temps de passage d’alors. Après 13 journées, le Napoli comptait 9 points et 5 places de plus que cette année. Mais c’est surtout dans le jeu que le constat est inquiétant.

Une mi-temps partout

Face à un timide AC Milan qui n’a gagné que 4 rencontres depuis le début du championnat, Naples n’a jamais réussi à avoir la main mise sur le match. En première période, ce sont les hommes de Stefano Pioli qui ont dominé les débats mais les Rossoneri ont encore une fois manqué d’efficacité à l’image d’un Piatek bien loin, lui aussi, de sa forme de la saison passée. Et ce sont les joueurs de Carlo Ancelotti qui ont ouvert le score grâce à Lozano (24e) qui a bien suivi l’action après une frappe sur la transversale d’Insigne. Un but en trompe-l’œil tant les Napolitains ont été invisibles durant les 45 premières minutes. Et c’est logiquement qu’à peine 5 minutes après, Bonaventura est venu égaliser d’une frappe surpuissante à l’entrée de la surface (29e).

Au retour des vestiaires, les Milanais ont baissé d’intensité et multiplié les erreurs défensives ce qui a permis aux Napolitains de sortir de leur torpeur. Mais quand bien même le Milan leur donnait des cartouches, jamais le Napoli n’a réussi à en profiter, enchaînant les mauvais choix et les approximations techniques à l’approche de la surface (8 tirs, 3 cadrés en seconde période).

Les deux formations restent coincées dans leur dynamique négative. L’AC Milan enchaîne un troisième match sans succès en Serie A. C’est un 6e toutes compétitions confondues pour Naples, un 5e en championnat qui ne va pas faire disparaître les tensions autour du club dont le quotidien a été partagé entre mutinerie, altercation et avocats ces dernières semaines.