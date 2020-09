Luis Suarez fait les gros titres de la presse italienne ce mercredi matin. Pas pour son probable transfert à l'Atletico Madrid . Mais pour son examen d'Italien bidonné passé la semaine dernière pour faciliter un éventuel départ vers la Juventus Turin . "Suarez, c’est moi qui te le donne l’Italien”, "Le faux Italien" titrent respectivement La Gazzetta dello Sport et Le Corriere dello Sport . L'enquête judiciaire se poursuit donc de l'autre côté des Alpes. Cinq membres de l'université de Pérouse seraient visés. La Gazzetta dello Sport n'exclut pas l'hypothèse de la corruption. Pour sa part, la Juve, qui renvoie la faute sur les dirigeants de l'université, assure n'avoir " aucune pression " dans cette affaire.

Une affaire digne d'un sketch. Surtout à la relecture des écoutes téléphoniques des enquêteurs : " Mais il ne parle pas un mot (d'italien)", " Il ne conjugue pas, il parle à l'infinitif ", " Ma crainte c'est que les journalistes lui posent deux questions et qu'il panique ", " Passer deux heures de cours avec quelqu'un comme ça, ce n'est pas facile ", " Il a un salaire de dix millions, il doit passer l'examen ". Mercredi matin, La Gazzetta dello Sport a très bien résumé la situation : " On ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer ". L'enquête précise également que les notes auraient été attribuées avant même le test passé par l'Uruguayen. Un test de compréhension indispensable pour obtenir la nationnalité italienne.

Comme le souligne L'Equipe, la brigade financière enquêtait déjà sur la gestion administrative de cette université. Une enquête préliminaire qui a entraîné la révélation de l'affaire Suarez. Désormais, que risque l'Uruguayen, qui comptait obtenir la double nationalité grâce à sa femme qui possède un passeport italien ? "Rien, répond Selvaggio Sarri, le colonel de la brigade financière, sur Radio Punto Novo. Les suspects font partie de l'université, ils ont probablement été envoûtés par la possibilité d'avoir ce candidat célèbre et de futurs rapports avec la Juventus. Luis Suarez, on l'a même fait sortir par une sortie secondaire afin d'éviter que les journalistes l'interviewent et qu'on s'aperçoit qu'il ne parle pas italien." Mais en partant probablement à l'Atletico, Luis Suarez n'aura pas à parfaire la langue de Dante.