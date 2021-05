Arrivé en décembre 2017 en remplacement de Marcelo Bielsa, Christophe Galtier a d'abord réussi à maintenir le club nordiste in-extremis cinq mois plus tard. Mais la saison suivante, le natif de Marseille a donné une nouvelle impulsion au LOSC en le plaçant deuxième de Ligue 1 et en exploitant tout le potentiel des jeunes du club, à l'image de Nicolas Pépé vendu 80 millions d'euros à l'été 2019 , puis de Victor Osimhen cédé à un million d'euros de plus en comptant les bonus