Plus les jours passent et plus Paul Pogba s'éloigne de Manchester United . En fin de contrat en juin 2022 avec les Red Devils, le milieu international français n'a toujours pas prolongé malgré les relances du club du nord de l'Angleterre qui lui proposerait un salaire annuel de quelque 14 millions d'euros net (sans les bonus). Ainsi, d'après La Gazzetta dello Sport , le champion du monde 2018 serait tenté par un retour à la Juventus Turin , qui pourrait lui proposer un contrat de trois ans.

Ad

Le quotidien italien précise que l'ancien Turinois (2012-2016) donnerait sa priorité aux Bianconeri malgré les intérêts du Real Madrid et du PSG. "Les contacts se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus fructueux. Ils vont bien au-delà des messages de sympathie", révèle La Gazzetta dello Sport ce mardi. De plus, son agent Mino Raiola lui aurait conseillé de privilégier l'option Juventus.

Serie A Porté par un grand Ibrahimovic, Milan tient le rythme du Napoli HIER À 21:44

"C’est miraculeux que Solskjaer soit encore en place trois ans plus tard"

Touché par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la Juve devra cependant alléger sa masse salariale pour pouvoir accueillir Paul Pogba. Le quotidien italien annonce que La Vieille Dame allait tenter de trouver un arrangement avec Aaron Ramsay (ndlr : sous contrat jusqu'en juin 2023), qui n'a joué que 98 minutes en Serie A cette saison, afin d'économiser ses 8 millions d'euros nets annuels. Pour sa part, Andrea Agnelli, le patron de la Juventus, n'a jamais caché son souhait de ramener le club turinois en haut de l'affiche . Et cela pourrait passer par le retour en grande pompe de Paul Pogba.

Serie A Allegri, fataliste : "La Juve est désormais une équipe de milieu de tableau" 30/10/2021 À 19:57