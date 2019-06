Griezmann : "Je sais où je veux aller"

Antoine Griezmann a d'ores et déjà annoncé son départ de l'Atlético de Madrid, mais sa prochaine destination reste une énigme. L'attaquant de l'équipe de France s'est exprimé à ce sujet dimanche dans l'émission Téléfoot. "Je sais où je veux aller, et les sacrifices que je dois faire pour y arriver, a-t-il lancé. Je demande juste un tout petit peu de patience. Dès que je pourrai le dire, ce sera avec plaisir." Le FC Barcelone reste le point de chute le plus souvent cité pour le joueur de 28 ans, dont la clause libératoire passera à 120 millions d'euros au 1er juillet. Mais selon le quotidien catalan Sport, Griezmann aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain…

Notre avis : Difficile d'imaginer Griezmann au PSG pour le moment. La piste barcelonaise reste la plus crédible.

Toujours le flou autour de Neymar

Partira ? Partira pas ? On entend toujours tout et son contraire concernant l'avenir de Neymar. Téléfoot en a remis une couche dimanche matin en annonçant que la star brésilienne du PSG songeait à quitter le club cet été. Il ne serait plus "en phase avec le projet" de QSI, serait "déçu du manque de considération à son égard en France" et verrait d'un mauvais œil un éventuel départ du directeur sportif Antero Henrique. Téléfoot ajoute que l'attaquant de 27 ans, forfait pour la Copa America en raison d'une blessure à une cheville qui nécessitera une période de repos de quatre semaines, n'a pas donné suite à une proposition de prolongation de contrat.

Notre avis : Neymar sera toujours l'objet des rumeurs. Ce qui est certain, c'est que le PSG ne compte pas le laisser partir. Et qu'on a du mal à voir un club capable de se l'offrir.

Entre Lopes et l'OL, ça se complique

La prolongation du contrat d'Anthony Lopes est l'un des dossiers chauds de l'été à Lyon. Et il aurait tendance à se compliquer selon L'Equipe. Les discussions entre les conseillers du gardien des Gones et les dirigeants rhodaniens trainent en raison des prétentions salariales du joueur, d'après le quotidien sportif. Les conseillers de Lopes, dont le contrat expire dans un an, exigeraient un salaire mensuel avoisinant les 400 000 euros bruts pour leur client, ce qui ferait du Portugais le joueur le mieux payé au club devant Memphis Depay (360 000 euros). Une somme sur laquelle l'OL n'est pas disposé à s'aligner afin de ne pas faire exploser sa grille de salaires.

Notre avis : L'hypothèse de voir partir Lopes libre l'été prochain prend de l'épaisseur. Mais elle ne ferait vraiment pas les affaires de l'OL.

Anthony Lopes salue ses supporters après la victoire de Lyon face à AngersGetty Images

Bakayoko préfère rester à Chelsea

Auteur d'une belle saison au Milan, Tiémoué Bakayoko ne sera pas conservé par le club lombard, qui disposait d'une option d'achat mais seulement en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le milieu français de 24 ans va donc retourner à Chelsea et il pourrait bien y rester. "Il y a des clubs qui se sont renseignés mais on donne la priorité à Chelsea, a déclaré son frère et agent, Abdoulaye, dans L'Equipe. On cherche la stabilité. Tiémoué a décidé d'y rester." Bakayoko est sous contrat avec les Blues jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Reste à connaître la position de Chelsea et de son nouvel entraîneur si Maurizio Sarri, annoncé avec insistance à la Juve, quitte le banc des Blues.

Tiemoué BakayokoGetty Images

Mateta est très convoité

Actuellement avec l'équipe de France Espoirs pour préparer l'Euro, Jean-Philippe Mateta est devenu l'une des attractions du mercato. Selon L'Equipe, Mayence a reçu cinq offres de clubs anglais (Watford, Southampton, Newcastle, Everton et Cardiff) pour son attaquant français, auteur de 14 buts cette saison. Cinq offres qui oscilleraient entre 20 et 25 millions d'euros. Et qui ont toutes été refusées. Mayence souhaite conserver l'ancien Lyonnais, recruté pour 10 millions d'euros, mais pourrait infléchir sa position en cas d'offre de 35 à 40 millions d'euros d'après le quotidien sportif. Mateta, 21 ans, intéresserait aussi Monaco et Marseille.

Notre avis : C'est déjà beaucoup trop cher pour l'OM et Monaco. Mais Mateta a surtout intérêt à rester à Mayence où il sera dans d'excellentes conditions pour poursuivre sa progression.