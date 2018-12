Tousart, Rabiot, Sertic... Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce lundi 31 décembre

Sertic intéresse le FC Nantes

Arrivé sur la Canebière lors du mercato hivernal il y a deux ans, le milieu de terrain de l’OM ne fait pas partie des plans de Rudi Garcia cette saison. D’abord sur le banc, le joueur ne figure plus dans le groupe de l’entraîneur olympien depuis le 28 octobre dernier (il a disputé seulement trois matches en Ligue 1). Néanmoins, selon France Football, une équipe est intéressée par ce milieu de terrain capable de jouer en défense centrale : le FC Nantes.

Sous contrat jusqu'en 2021, Sertic pourrait quitter l’OM pour rejoindre les Canaris sous forme de prêt dès ce mois de janvier selon l’hebdomadaire.

Notre avis : Il est toujours bon d’avoir un joueur d’expérience quand votre objectif est le maintien.

Nardi plaît en Belgique

Le gardien de l’AS Monaco, Paul Nardi, prêté par l’ASM au Cercle Bruges (club satellite), connaît une petite notoriété de l’autre côté des Ardennes. Selon L’Equipe, le gardien de 24 ans suscite l'intérêt de La Gantoise, qui a déjà "noué le contact avec le club de la Principauté dans le cadre d’une future arrivée" rapporte le quotidien.

Prêté depuis un an et demi et auteur de bonnes prestations, le gardien français a participé à la promotion du club belge en Jupiler Pro League au printemps dernier. La Gantoise, 7e du Championnat belge, envisagerait de finaliser l’opération en vue de l'été prochain.

Notre avis : Dommage de ne pas le voir évoluer en Ligue 1.

Paul Nardi avec l'AS Monaco, en 2015Getty Images

Nasri de retour

Samir Nasri va rejouer. Suspendu pour dopage jusqu'au 1er janvier 2019, l'ancien joueur de Manchester City, sans contrat depuis le 31 janvier 2018 et son départ d'Antalyaspor, a signé ce lundi avec West Ham un contrat jusqu'à la fin de la saison, comprenant une option d'extension. Chez les Hammers, il va retrouver Manuel Pellegrini, qui l'avait coaché à "City".

Notre avis : Nasri connaît bien la Premier League et pourrait vite y retrouver ses repères... à condition que son état de forme soit bon.

Luis Muriel proche de la Fiorentina

Absent lors de la reprise de l'entraînement du FC Séville, l'attaquant colombien Luis Muriel (27 ans) devrait quitter le club andalou en janvier. Selon le média espagnol El Desmarque, le joueur devrait rejoindre la Fiorentina sous forme de prêt. Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant n’a plus la confiance de son entraîneur, Pablo Machin.

Notre avis : Joueur au talent indéniable, Muriel peut-il se relancer en Serie A ?

Le Zenit a contacté l'OL au sujet de Tousart

Lucas Tousart (21 ans) pourrait quitter Lyon dès cet hiver. Selon L’Équipe, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais intéresse fortement le Zenit Saint-Pétersbourg.

Alors que le joueur a prolongé son contrat jusqu’en 2023 à l’automne dernier, le club russe serait vivement intéressé par son profil. Le Zenit est venu se renseigner auprès de l’OL à son sujet et pourrait se l’offrir au prix cher. Resterait cependant à convaincre le club rhodanien.

Notre avis : Nous n’en sommes pas encore là, mais son départ serait une perte non négligeable pour l’OL.

Djilobodji a signé à Guingamp

C'était annoncé depuis quelques jours, c'est maintenant officiel : Papy Djilobodji rejoint l'En Avant de Guingamp. "Papy Djilobodji s’engage avec l’EAG pour une opération commando de 6 mois" a annoncé le club guingampais, dernier de Ligue 1 après 18 journées, sur son site internet ce lundi.

Djilobodji était sans club depuis cet été, et la rupture de son contrat avec Sunderland. L'ancien Nantais avait été transféré à Chelsea en 2015, avant de voir depuis sa carrière décliner. Selon France Football, une option de deux saisons en cas de maintien en L1 figure dans son contrat.

Notre avis : Le joueur et le club n'ont pas grand-chose à perdre en tentant ce pari.

Tottenham ? Ce serait "non merci" pour Rabiot

Adrien Rabiot ne semble plus se voir d'avenir à Paris. Mais Tottenham ne le tente pas plus, selon ESPN. D'après le média américain, le club londonien est dans la course pour signer l'international français, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2019… mais cette destination n'est pas à la hauteur de ses attentes.

ESPN cite également la Juventus, parmi les potentiels futurs clubs du milieu de terrain de 23 ans, sans dévoiler si le standing du club turinois est à la convenance de l'exigeant Rabiot.

Notre avis : Tottenham risque de ne pas satisfaire la soif de grandeur de Rabiot, qui jouit encore d'une grosse cote sur le marché des transferts. Pour l'instant.