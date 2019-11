Ibra fixe son prix à Milan...

Après son vrai-faux retour en Suède, Zlatan Ibrahimovic est donc toujours libre. Et selon La Gazzetta dello Sport, le Suédois continue de négocier avec l'AC Milan. Concernant son salaire, il réclamerait trois millions d'euros pour six mois. Pour l'heure, le club lombard proposerait légèrement moins. Le quotidien explique que ce come-back pourrait se concrétiser lors des premiers jours de décembre.

Notre avis : On se méfie avec Ibra. Du moment que rien n'est signé, tout est possible.

Zlatan Ibrahimovic, alors à l'AC MilanGetty Images

... qui cherche toujours à prolonger Donnarumma

Toujours du côté des Rossoneri, un autre cas continue de faire (beaucoup) parler. C'est celui de Gianluigi Donnarumma. Sous contrat jusqu'en 2021, le gardien italien ne dirait pas non à une prolongation. Problème, les discussions continuent entre les parties et aucun accord n'est encore intervenu. Ainsi, d'après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais pourraient se mettre à étudier d'éventuelles offres pour leur gardien. La Juventus Turin serait l'une des équipes à l'affût.

Notre avis : Milan-Donnarumma, ça bloque sur le salaire. Il faudra rapidement trouver une solution. La Juve intéressée ? On peine à y croire au vu des performances de Szczęsny.

Villas-Boas évoque encore le cas Lihadji

Le temps passe et Isaac Lihadji n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'OM. Alors que tout semblait en bonne voie, l'international français U17 reste dans l'attente. André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, aussi. "Je vais encore me répéter sur ça. Jacques-Henri (Eyraud) et Andoni (Zubizarreta) sont sans doute mieux placés pour parler de ça. Il y a toujours des contacts avec son agent, mais je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Le contact existe, mais la réponse n'est toujours pas là", a expliqué le coach portugais, qui ne compte pas utiliser son joueur avant sa signature.

"Moi j'attends la signature du contrat pro pour lui donner un plus de temps de jeu, c'est vrai (...) Il faut que je défende aussi les intérêts du club. On attend la réponse de son agent, il y a peut-être des intérêts d'autres clubs et ça commence un peu à jouer...", a-t-il ajouté.

Notre avis : Ce dossier commence à sentir mauvais pour l'OM. Après son Mondial U17 réussi avec les Bleuets, Lihadji est certainement très courtisé.

Balotelli pourrait quitter Brescia

Et si Mario Balotelli quittait (déjà) Brescia ? Revenu en Italie l'été dernier, l'attaquant semble en effet sur le départ. Le même quotidien transalpin indique que "SuperMario", victime d'un dérapage raciste de son président, intéresse plusieurs clubs de MLS. L'histoire pourrait donc prendre rapidement fin avec le club lombard.

Notre avis : En plus de cet incident raciste, Balotelli ne semble pas très heureux avec Fabio Grosso, son nouvel entraîneur. Si la situation ne change pas, il pourrait faire ses valises.

Massimo Cellino, Mario Balotelli, Brescia, Getty ImagesEurosport

Bruno Fernandes, un nouveau contrat avec le Sporting CP

La nouvelle est tombée dans la soirée de mardi. Après de longues négociations, Bruno Fernandes, courtisé par de grosses écuries sur le mercato (Manchester City...), a signé un nouveau contrat avec le Sporting CP. Si le club portugais n'a pas donné de détails, la presse locale, elle, annonce que le joueur est toujours sous contrat jusqu'en 2023 et que sa clause libératoire reste fixée à 100 millions d'euros. Concernant son salaire, il aurait en revanche été augmenté à 4 millions d'euros brut par an.

Notre avis : Bruno Fernandes voulait être augmenté, c'est chose faite. Mais un éventuel départ n'est pas à exclure pour autant.

Sterling-City, ça discute

Selon les informations de Sky Sports et de la BBC, Manchester City et Raheem Sterling ont entamé des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat. Cette dernière pourrait d'ailleurs porter sur une longue durée. En cas de nouveau bail, l'international anglais deviendrait alors le joueur de mieux payé des Skyblues. Il y a quelques semaines, le Real Madrid était notamment annoncé sur les rangs avec, en préparation, une offre incroyable.

Notre avis : Guardiola a transformé Sterling en joueur exceptionnel. Une prolongation ne serait pas de trop.