TRANSFERTS - Selon les informations de Canal Plus, Luis Campos, le conseiller sportif du LOSC qui aurait fait part à ses dirigeants de ses envies de départ, pourrait prochainement rejoindre son compatriote, José Mourinho, à Tottenham.

Chaque jour qui passe semble éloigner Luis Campos du LOSC. Lundi, RMC indiquait que le conseiller sportif du club nordiste avrait annoncé à ses dirigeants son souhait de partir. Mardi soir, Canal Plus révélait que l'ancien Monégasque s'apprêtait à rejoindre Tottenham. Les négociations entre Luis Campos et le club entraîné par José Mourinho depuis novembre dernier seraient en très bonne voie même si son nom a beaucoup circulé du côté de l'ASM ces dernières heures.

Ligue 1 Une page pourrait se tourner au LOSC : Campos sur le départ ? 18/05/2020 À 09:01

Luis Campos et José Mourinho se connaissent bien. D'ailleurs, le Special One était venu dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy au cours de la saison. Quelques semaines plus tard, lorsque le coach portugais remplaçait Mauricio Pochettino sur le banc de Tottenham, le LOSC voyait partir deux hommes clés de son staff à Londres : Joao Sacramento et Nuno Santos, qui étaient respectivement le coach adjoint de Christophe Galtier et l'entraîneur des gardiens de but.

Luic Campos, qui a rejoint Lille en 2017, s'apprêterait donc à suivre ses compatriotes dans la capitale anglaise. Le conseiller sportif du LOSC aurait mal pris de ne pas avoir été consulté par ses dirigeants sur l'épineux dossier de l'arrêt de la Ligue 1, à cause de la pandémie de coronavirus, mais aussi sur l'avenir de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, qui aurait, selon L'Equipe, été sollicité pour remplacer André Villas-Boas à l'OM. Comme à Marseille, l'été s'annonce chaud à Lille.

Play Icon WATCH "Wenger est un spécialiste de l'échec, pas moi" : Les saillies mémorables de Mourinho 00:02:25

Transferts L'ex-agent du Brésilien annonce la couleur : "Je pense que Neymar va rester au PSG" IL Y A 3 HEURES