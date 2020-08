André Villas-Boas chercherait à renforcer le secteur offensif de l'OM, tandis qu'un joueur de Premier League pourrait débarquer au sein de celui du PSG. Alexandre Lacazette serait quant à lui sur le départ. Voici notre récapitulatif quotidien.

Paris, le pari King ?

En voici une drôle de piste. Joshua King, 6 buts et 4 passes décisives cette saison en Premier League, est sur les tablettes du PSG selon The Sun. L'attaquant norvégien de 28 ans est sous contrat jusqu'en 2021 avec Bournemouth, qui descend en Championship. Le tabloïd anglais précise que King est également courtisé par dix clubs de PL et quatre écuries italiennes.

Notre avis : The Sun n’est pas toujours bien informé. Ou en tout cas pas toujours un bon informateur. Mais on ne néglige pas cette hypothèse. Eric-Maxim Choupo Moting au PSG, il fut un temps où c’était une sacrée cote…

Et pendant ce temps-là, Cavani...

L'ex-idole du Parc des Princes prend son temps. Samedi, plusieurs médias affirmaient qu'Edinson Cavani avait donné son accord de principe à Benfica. Ce dimanche, A Bola, quotidien réputé proche du club de la capitale portugaise, assure que l'attaquant est toujours en phase de réflexion. Un contrat de trois ans lui aurait été proposé.

Notre avis : Ce n'est pas fait. La question salariale pourrait faire capoter cette affaire, que l'on estime tout de même en bonne voie.

Quatre noms pour l'attaque de l'OM... dont un qui a fuité

André Villas-Boas a dressé sa short list pour renforcer l'attaque de l'OM, selon L'Equipe. D'après le quotidien, le coach olympien envisage quatre renforts offensifs. Parmi eux : José Juan Macias (Chivas de Guadalajara). Sous contrat jusqu'en 2022, l'attaquant mexicain de 20 ans ne serait pas l'option prioritaire d'AVB. Les trois autres noms n'ont pas fuité, tandis que la piste M'Baye Niang ne serait plus d'actualité.

Notre avis : Cela confirme une tendance : Villas-Boas a la main sur le mercato d'un club phocéen qui cherche à recruter malin, à défaut de recruter clinquant.

De Paula aussi surveillé par Marseille ?

Il a 20 ans, il est Brésilien et il est la coqueluche de Palmeiras. Selon ESPN, Patrick de Paula intéresse l'Olympique de Marseille. Problème, le milieu de terrain est aussi dans les petits papiers de l'Inter et de l'Atlético de Madrid. Et Palmeiras en attendrait au moins 10 millions d'euros.

Notre avis : 10 millions, c'est cher pour l'OM. Et la concurrence de deux cadors rend cette piste encore plus inaccessible.

Lacazette à l’Atlético, ce serait bouclé

D’après l’édition de dimanche du Daily Star, Alexandre Lacazette prendra la direction de l’Atlético de Madrid dès qu’Arsenal aura conclu la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien Lyonnais est sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2022, son compère de l’attaque jusqu’en 2021. Le montant de la transaction s’élèverait à 33 millions d’euros.

Notre avis : On veut bien croire que des discussions soient en cours, mais de là à parler d’un transfert acté… Méfiance, le tabloïd britannique n’est pas la source la plus fiable.

Omlin tout proche de Montpellier

Montpellier tient peut-être le remplaçant de Géronimo Rulli, qu’il n’a pu conserver après un prêt convaincant. Selon l'AFP, qui cite une source proche du MHSC, le club héraultais est sur le point de recruter Jonas Omlin. Le gardien suisse du FC Bâle, âgé de 26 ans, devrait s'engager pour quatre saisons dans le cadre d'un transfert estimé à 5 millions d'euros.

Notre avis : C’est en bonne voie. Le cas échéant, Omlin aura fort à faire pour satisfaire autant que Rulli, auteur d’une belle saison dans le cadre de son prêt par la Real Sociedad.

Un milieu scruté par Kovac

Talentueux espoir de Schalke 04, Weston McKennie (21 ans) est dans le viseur de l'AS Monaco de Niko Kovac selon L'Equipe. Le milieu de terrain polyvalent est estimé à 20 millions d'euros mais la concurrence est rude dans le dossier. D'autant plus que McKennie a encore quatre ans de contrat.

Notre avis : Kovac veut imposer sa touche. C'est intéressant. Même si ce transfert, onéreux, ne sera pas facile à conclure.

Weston McKennie, espoir de Schalke 04 Crédit: Getty Images

Chelsea se pencherait sur Stones

Selon le Daily Mirror, Franck Lampard aimerait aller chiper John Stones à Manchester City. Acheté pour 55 millions il y a quatre ans, l'Anglais semble être la victime numéro 1 de l'arrivée de Nathan Aké chez les Citizens. De quoi le pousser chez les Blues ? Selon le tabloïd, Chelsea espère réaliser un petit coup en ne dépensant que 22 millions d'euros.

Notre avis : C'est crédible, et c'est un symbole de la décote de Stones.

Willian est sur le marché...

En fin contrat avec Chelsea, Willian a annoncé, dans une lettre ouverte adressée aux supporters des Blues, qu'il quittait le club après 7 saisons. "Le temps est venu de partir, a écrit l'ailier brésilien, qui fête ses 32 ans ce dimanche. Mes coéquipiers vont certainement me manquer, comme le staff et ce club qui m'a toujours traité comme un fils, ainsi que les fans. Je pars la tête haute, en sachant que j'ai gagné des choses et que j'ai toujours donné le meilleur sous le maillot de Chelsea."

Notre avis : L'avenir de Willian est à surveiller. Il peut encore rendre des services dans de grosses cylindrées.

... Pedro aussi

Après Willian, Pedro a lui aussi annoncé son départ de Chelsea au lendemain de l'élimination face au Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des champions. "C'était un plaisir et un honneur, a déclaré l'Espagnol dans un message publié sur son compte Twitter. Merci et bonne chance pour l'avenir, allez les Blues !". Arrivé du Barça en 2015 pour 27 millions d'euros, Pedro quitte le club londonien après 206 matches disputés et 43 buts inscrits. Il était arrivé au bout de son contrat.

Notre avis : Pedro sort d'une saison franchement discrète. Il aura du mal à retrouver un club du standing de Chelsea.

Angel Gomes à Lille, c’est signé

Présenté comme l'un des grands espoirs anglais, Angel Gomes a signé à Lille. Le club nordiste a officialisé la signature du milieu offensif de 19 ans, qui était arrivé au bout de son contrat avec Manchester United. Gomes s'est engagé avec les Dogues jusqu'en 2025 et a été prêté dans la foulée à Boavista, où il évoluera la saison prochaine dans le championnat portugais.

Notre avis : Joli coup du LOSC, qui pourrait lui rapporter gros, sportivement comme économiquement, d’ici quelques saisons.

Marega finalement prêt à rester à Porto ?

Moussa Marega pourrait prolonger l'aventure. Visé par des insultes racistes lors d'un match à Guimaraes en février dernier et constamment annoncé sur le départ depuis, l'attaquant malien est désormais d'accord pour parapher un nouveau bail selon A Bola. Surtout que l'ancien Amiénois serait désormais considéré comme l'un des rares intouchables en attaque du côté du FC Porto, auquel il est lié jusqu'en 2021. Les Dragons seraient par exemple prêts à lâcher le prometteur Fabio Silva en cas d'offre avoisinant les 40 millions d'euros.

Notre avis : Ce revirement de situation serait surprenant.

Moussa Marega veut sortir du terrain lors de Guimarães - FC Porto / Liga portugaise Crédit: Getty Images

