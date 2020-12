Jean-Pierre Rivière l'avait promis mi-novembre : Dante, victime d'une rupture du ligament antérieur du genou gauche il y a plus d'un mois à Angers, allait prolonger son contrat. La direction niçoise a tenu parole. Ce vendredi, le défenseur brésilien de 37 ans, en fin de contrat en juin prochain, a rempilé pour une saison supplémentaire. "Comme vous le savez, on discutait depuis quelques temps avec le club. Ici, une parole reste une parole... C’est mon plus beau cadeau de Noël. Je vous promets de travailler très dur pour revenir encore plus fort et porter les couleurs avec beaucoup de fierté", a confié l'ancien joueur du Bayern Munich dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.