Gabriel Jesus et Martial pour remplacer Kane à Tottenham ?

Sky Sports indiquait qu'The Daily Mail annonce que deux pistes seraient étudiées pour remplacer l'attaquant de 27 ans : Anthony Martial et Gabriel Jesus. Les Spurs se seraient aussi renseignés sur Erling Haaland avant d'être découragés par le salaire demandé par l'entourage du Norvégien. L'onde de choc est encore vive du côté de Tottenham. Lundi soir,indiquait qu' Harry Kane aurait demandé à quitter les Spurs . Le nom de l'international anglais, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club londonien, est notamment cité du côté de Chelsea, Manchester United et Manchester City. Ce mardi,annonce que deux pistes seraient étudiées pour remplacer l'attaquant de 27 ans : Anthony Martial et Gabriel Jesus. Les Spurs se seraient aussi renseignés sur Erling Haaland avant d'être découragés par le salaire demandé par l'entourage du Norvégien.

Notre avis : En cas de départ d'Harry Kane, Tottenham chercherait un joueur qui pèse sur les défenses. Si Martial brille davantage sur les côtés, le Brésilien a effectué une saison moyenne (13 buts toutes compétitions confondues) en comparaison aux statistiques de l'international anglais (32 réalisations).

Le PSG pense à Trippier

AS, l'actuel deuxième de Ligue 1 aurait coché le nom de Kieran Trippier, sous contrat avec l'Atletico de Madrid jusqu'en juin 2022. Manchester United serait également sur les rangs pour récupérer l'ancien joueur de Tottenham. Alors qu' Alessandro Florenzi pourrait ne pas poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine , le club de la capitale cherche un nouvel arrière droit. Selon les informations du quotidien, l'actuel deuxième de Ligue 1 aurait coché le nom de Kieran Trippier, sous contrat avec l'Atletico de Madrid jusqu'en juin 2022. Manchester United serait également sur les rangs pour récupérer l'ancien joueur de Tottenham.

Notre avis : Si le dossier Serge Aurier semblerait plus avancé, l'international anglais pourrait lui être tenté de revenir en Premier League.

Quand Vidal évoque l'OM

Ces derniers jours, le nom d'Arturo Vidal a été associé à l'Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé dans la nuit de lundi à mardi à TNT Sports Chile, le milieu de terrain de l'Inter a mis les choses au clair. "On parle dès qu’on le peut (ndlr : avec Jorge Sampaoli). On a une bonne relation. Je le respecte. Parler des équipes comme ça est très difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose actuellement... Il faut laisser passer un peu de temps, aller en sélection et, après les vacances, commencer à envisager l'avenir. En ce moment, c’est difficile de penser à une autre équipe", a-t-il souligné.

Notre avis : A moins qu'Arturo Vidal ne fasse des concessions sur son salaire, il est quasimznr impossible d'envisager un départ à l'OM pour le Chilien.

Dortmund vise toujours Ikoné

L'été dernier, Jonathan Ikoné faisait partie la short-list du Borussia Dortmund en cas de départ de Jadon Sancho. Mais comme l'international anglais est resté au BvB, l'ailier droit de 23 ans a donc poursuivi sa carrière au LOSC. Cependant, ce mardi, France Football révèle que le profil du Lillois plaît à Marco Rose, le prochain entraîneur de Dortmund. Le club allemand serait prêt à proposer une offre de 25 millions d'euros pour l'international français.

Notre avis : Jonathan Ikoné possède le même profil que Jadon Sancho et pourrait facilement s'intégrer dans le onze du BvB en cas de départ de l'Anglais.

Walcott va prolonger l'aventure avec Southampton

Prêté cette saison à Southampton par Everton, Theo Walcott va signer pour deux saisons avec le club du Sud de l'Angleterre. L'international anglais de 32 ans a annoncé la nouvelle mardi sur son compte Twitter. "Southampton est un club qui représente tant pour moi, et c'était incroyablement spécial pour moi de passer cette saison de retour à St-Mary. Avoir l'opportunité de revenir pour deux années supplémentaires est un très bon deal pour moi, tant sur un plan professionnel que personnel", a écrit le joueur formé à Southampton.

Notre avis : Theo Walcott semble avoir retrouvé du plaisir avec Southampton et cette annonce n'est donc pas une surprise.

