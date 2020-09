Transferts

Il ne manque plus qu'un gardien de but pour compléter la fringante armada des Blues. Après avoir recruté Hakim Ziyech (40 millions d'euros), Timo Werner (55 millions), Ben Chilwell (55 millions), Malang Sarr, Thiago Silva (libres) et Kai Havertz (80 millions plus 20 de bonus), Chelsea, qui cherche un remplaçant à Kepa Arrizabalaga, serait sur le point de trouver son bonheur. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le club londonien devrait très prochainement transmettre une offre de 20 millions d'euros pour Edouard Mendy.