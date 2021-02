"Je pense que quand Lewis Hamilton décidera d'arrêter, Max sera par pure logique en tête de la liste pour être son successeur. Après, ils ont aussi George Russell, ainsi que d'autres pilotes de leur programme à leur disposition", a souligné Horner à la presse, lundi. La question lui a été posée car Hamilton n'a signé qu'une année de plus avec Mercedes, après d'interminables et difficiles négociations. Tout ce foin pour signer juste un an. Chez Red Bull, on hume fortement les envies d'ailleurs du fiston de Jos.