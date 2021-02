C'était une hypothèse facile à déceler il y a un peu plus d'un an, lorsque Red Bull avait officialisé la prolongation de contrat de Max Verstappen. Recordman de précocité en F1 et ainsi peu réputé pour sa patience, le Néerlandais venait pourtant de parapher un bail longue durée avec une écurie jusqu'ici inapte à lui offrir une monoplace capable de rivaliser avec Mercedes. En toute logique, le constructeur autrichien s'était résolu à accepter l'intégration de certaines clauses permettant au plus jeune vainqueur de Grand Prix de rompre l'accord avant 2023.