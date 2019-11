Lewis Hamilton en pole position, on en n'avait plus l'habitude ! Samedi à Abou Dabi, le sextuple champion du monde a mis fin à une série de neuf échecs sur le tour chrono pour s'octroyer la dernière position de pointe de la saison 2019. En 1'34"828 puis 1'34"779 en Q3, le Britannique a signé sa cinquième pole de l'année, sa 88e en carrière, et préservé l'invincibilité de Mercedes sur le circuit de la marina de Yas datant de 2014.

Pour la sixième année de suite aussi, l'autre Flèche d'argent a réalisé le deuxième temps, à 0"194/ Mais la firme à l'Etoile ne remplira pas la 1re ligne dimanche à 14h10. Valtteri Bottas a en effet été rétrogradé deux fois en dernière position sur la grille de départ pour l'installation, vendredi puis samedi, d'un quatrième et d'un cinquième groupes propulseurs hors quota réglementaire.

Leclerc n'a pu faire son dernier tour

Pour cette dernière, les W10 n'ont jamais été inquiétées. Max Verstappen avait bien dominé les derniers essais libres, mais lorsque la nuit est tombée sur le tracé émirati, sa Red Bull a un peu perdu de sa superbe. Le Néerlandais a plafonné au troisième rang, à 0"360, mais c'est bien lui qui s'élancera huit mètres derrière l'Anglais.

Les Ferrari SF90 ? Elles ont été pénalisées par leur manque de qualités routières dans le troisième secteur, sinueux. Un défaut conceptuel aggravé par des erreurs surréalistes : Sebastian Vettel a attaqué sa séance par un tête-à-queue dans le dernier virage et la Scuderia n'a pas prévenu Charles Leclerc que le temps lui était compté pour attaquer son dernier tour en Q3.

Le Monégasque a vu le drapeau à damier s'abaisser devant lui avant de couper la ligne de chronométrage. Leclerc et Vettel se sont ainsi qualifiés quatrième et cinquième, à respectivement 0"440 et 0"560. Et même s'ils partiront troisième et quatrième, cette situation a de quoi laisser perplexe.