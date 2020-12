Lewis Hamilton s'est exprimé pour la première fois depuis son test positif au Covid-19 ce mercredi sur son compte Instagram. L'ex-pilote McLaren a confié avoir été marqué par le virus. "Ça a vraiment été une semaine parmi les plus dures que j'ai vécues depuis longtemps, a-t-il expliqué. Je me suis juste consacré à récupérer et à essayer d'être en forme pour remonter en voiture pour la dernière course de la saison à Abou Dabi." Sans rythme, remportera-t-il son douzième succès de la saison ? Avec Lewis Hamilton, tout est possible.