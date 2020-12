Lors du dernier entraînement, le pilote de la RB16 n°33 avait dominé les débats, mais les sixième et neuvième places de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, à respectivement 0"761 et 0"834, avaient paru trop lointaines pour être vraies. Elles ne l'étaient pas. La courbe des performances était bel et bien en train de s'inverser, et la session de nuit n'a fait qu'accentuer le phénomène.