Grand Prix d'Arabie Saoudite

A quelle heure la course démarre-t-elle ?

A 20h locales, 19h heure française (attention au passage à l'heure d'été).

Comment va Mick Schumacher ?

Bien ! L'Allemand de Haas, forfait suite à son gros crash en Q1, a tenu à rassurer les fans de F1.

Faut-il avoir peur pour la pole de Sergio Pérez (Red Bull) ?

A priori non. Le Mexicain a perdu deux places au coup d'envoi dimanche dernier à Sakhir, mais il a réalisé de bons débuts de course tout au long de la saison passée. C'est simple, son bilan du premier tour s'est soldé par le gain d'au moins une place à 11 reprises en 22 épreuves. Et si l'on met de côté le chaos hongrois, "Checo" n'a cédé des positions que deux fois, à Imola (-2) et à Portimao (-1).

Bien sûr, il partait en moyenne P4 sur la grille en 2021, avec par conséquent une marge de progrès, et la situation inédite qui l'attend dimanche appelle à la prudence.

Charles Leclerc (Ferrari) peut-il faire sauter le bouchon Sergio Pérez (Red Bull) ?

Le Monégasque risque d'être gêné par le Mexicain, dont le boulot sera de bloquer les Ferrari pour permettre à son leader, Max Verstappen, de revenir devant. Le pilote de la F1 75 n°16 n'aura que 230 mètres pour réussir son coup, et ça n'aura rien d'évident sachant que lors de la première édition du Grand Prix, un seul concurrent parti sur la rangée paire de la grille a doublé (Stroll).

Pérez a fait sa position de pointe en faisant "le meilleur tour de s(a) vie" et il paraît difficile de le voir résister longtemps à Charles Leclerc, qui a sorti la grosse attaque, en ne roulant pas autant sur le fil du rasoir. Très satisfait de sa simulation de relais de course lors des essais libres 3, il a tout pour prendre le lead comme à Sakhir.

Quel résultat pour Esteban Ocon et Fernando Alonso (Alpine) ?

Il faut bien réaliser que les Bleus (ou Roses) sont la troisième force du plateau à Djeddah et que la partie est loin d'être perdue contre George Russell, même si ce dernier n'a eu qu'un train de "tendre" en Q3 pour se placer sur la grille (P6).

Avec Ocon P5 et Alonso P7, Enstone a tout pour contrer la seule la Mercedes "dangereuse" dimanche, en bâtissant une nouvelle stratégie d'équipe et en s'appuyant sur le V6 de Viry-Châtillon qui n'aurait plus rien à envier au moteur allemand. En fait, le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 n'exclut rien. Le podium ? "Bien sûr que c'est dans un coin de ma tête", dit-il.

Premiers point en 2022 pour Pierre Gasly (AlphaTauri) ?

Il faut y croire ! Qualifié P9, le Rouenais a une approche claire : ça risque encore de taper dimanche et la voiture de sécurité va créer des opportunités. Question rythme, pas de complexe : il roulait devant les Alpine dimanche dernier lorsqu'il a été stoppé par un incendie. P5, c'est dans ses cordes, moyennant de battre aussi Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et surtout George Russell (Mercedes).

La situation est-elle désespérée pour Lewis Hamilton (Mercedes) ?

Le Britannique a souvent opéré des changements de set up payants avant une séance de qualification, mais là il s'est complètement loupé. Il s'est qualifié P16 et son équipe devrait sortir sa W13 du parc fermé pour corriger les réglages de sa W13 car elle n'a franchement rien à perdre. La sanction sera évidemment un départ de la pit lane. Avec pour objectif d'un Top 10. Pour faire mieux, il faudra exploiter des rebondissements en piste.

Quelle stratégie pour les 50 tours ?

"Sur le papier, un arrêt est plus rapide, avec les mélanges 'dur' et 'medium'", affirme Pirelli. Tous les pilotes sont libres depuis cette année de leur choix de gommes pour le départ, la firme italienne ne s'attend pas à voir des concurrents s'élancer en "tendre".

Des pilotes ont-ils été sanctionnés sur la grille ?

Aucun pilote ne l'avait été à Sakhir et ça ne pouvait pas durer… Daniel Ricciardo (McLaren) a été pénalisé d'un recul de trois places pour avoir gêné Esteban Ocon (Alpine) en début de Q2. Qualifié P12, "Dan The Man" va s'élancer P15. Et même P14 suite au forfait de Mick Schumacher (Haas).

