Formula 1, le promoteur du Mondial, a décerné le titre de "Pilote du jour" à Lewis Hamilton, dimanche après le Grand Prix d'Espagne. Ce traditionnel vote accouche de résultats parfois surprenants ou qui ont le don de bien tomber et Mercedes n'aurait pas rêver meilleur moyen de cajoler sa star Lewis Hamilton, cinquième au bout de 66 tours d'une lutte qui n'aura pas été vaine.

Le septuple champion du monde l'a pourtant d'abord trouvé inutile, mais Mercedes a eu raison de ne pas céder à son défaitisme. En perdant l'avant de sa W13 au premier tour, dans le virage n°4, le septuple champion du monde a crevé contre la Haas de Kevin Magnussen qui tentait de le passer par l'extérieur.

Passé à son stand, reparti avec 50 secondes de retard sur le leader de la sixième manche du Mondial, il a lancé à son équipe, trois boucles plus tard : "Si j'étais vous, j'aurais sauvé ce moteur". En décodé, un "Laissez-moi abandonner" inimaginable en d'autres temps, qui trahissait la frustration de s'être condamné à finir une fois de plus derrière son coéquipier, George Russell. A Sakhir et à Melbourne, il n'y était pour rien, il s'était fait piéger par l'intervention de la voiture de sécurité. A Miami, on l'avait entendu refuser une option stratégique par peur de terminer encore dans le rôle du deuxième pilote.

"J'ai été dégoûté de perdre ma place"

Rien à voir avec cette petite faute catalane aux lourdes conséquences. Car sans cela, il aurait peut-être pu battre son jeune voisin de stand, ou tout du moins ne pas craindre pour sa quatrième place, qu'il a été obligé de donner à Carlos Sainz (Ferrari) à cause d'une fuite d'eau signalée par Mercedes sur les deux W13, dans les deux derniers tours.

"J'ai été malchanceux au départ mais je n'ai pas baissé les bras", a-t-il dit, à l'arrivée. C'est vrai, après ce coup au moral, il a fondu sur ses adversaires et quelques uns de ses dépassements ont rappelé qu'il est un attaquant né. "J'ai appuyé à moitié sur l'accélérateur à la fin, en essayant de refroidir la voiture, en levant beaucoup le pied dans les lignes droites pour refroidir le moteur. J'ai été dégouté de perdre ma place au profit de Sainz, spécialement d'où j'étais revenu."

"On ne dépasse pas là"

Lewis Hamilton a eu le mérite de se battre, il est revenu challenger la seconde Ferrari et ce n'était pas imaginable avant le départ de la course ; même si George Russell avait annoncé vouloir s'attaquer à la Ferrari de Charles Leclerc et aux Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez.

On avait eu du mal à suivre le jeune anglais, mais il faut reconnaître qu'il a crevé l'écran dimanche en opposant une résistance de forcené à Max Verstappen. A elle seule, sa passe d'arme du 27e tour avec le champion du monde 2021 valait la distinction de "Pilote du jour". Et il n'était qu'à 13 secondes de Charles Leclerc lorsque le leader a abandonné.

"On ne dépasse pas là", a jugé son directeur d'équipe, Toto Wolff, à propos de Kevin Magnussen (Haas), oubliant que le Danois avait le droit d'être là, et qu'il est resté sur sa ligne. "Avec Lewis , nous avions probablement la voiture la plus rapide de toutes", a-t-il ensuite regretté.

L'Autrichien a fait son job de manager en créditant son pilote autant qu'il le pouvait, sans aborder la délicate question du leadership. Car course après course, il devient évident que George Russell est en train de prendre le pouvoir. L'ex-pilote Williams vient de terminer pour la cinquième fois en six courses devant l'emblématique pilote des Gris. Non seulement il a apporté son deuxième podium à l'équipe après Melbourne, mais il y a mis la manière.

Quand Russell fait du Hamilton

"George a mis en place une défense spectaculaire contre Max, la façon dont il a positionné la voiture était parfaite, le genre de course que nous aimons voir et il a bien géré la voiture à la fin pour ramener un autre podium à la maison", a souligné Toto Wolff. Savoir bien se placer pour repousser les attaques sans se faire pénaliser par la direction de course est effectivement le tour de force réussi par GR63. Au grand dam de Max Verstappen, qui au passage a du se voir dans un miroir.

Il faut le noter, George Russell n'a eu aucun mot pour Lewis Hamilton. Comme la veille, d'ailleurs, lorsqu'il avait indiqué que Leclerc et les Red Bull étaient dans son viseur. L'Anglais s'affirme et c'est un euphémisme de dire qu'il a déjà fait oublier Valtteri Bottas, malheureusement pas aussi incisif dans le combat rapproché, aussi impassible sous la pression. "La journée a été super éprouvante !, s'est-il exclamé. Je suis si fier d'être sur le podium et de l'apporter à l'équipe. Les gars ont bossé si dur, donc ce résultat est pour tous ceux qui ont bossé sans relâche à Brackley et à Brixworth." Du Lewis Hamilton dans le texte, à s'y méprendre !

"J'ai fait tout ce que j'ai pu pour retenir Max, ces tours ont été éclatants !, a-t-il poursuivi. Avec les Red Bull dans mes rétroviseurs, je tentais de tirer absolument tout de la voiture pour les garder derrière moi. Les derniers tours ont été très difficiles, et de la vraie survie lorsque nous avons su qu'il fallait gérer notre avance."

George Russell sait qu'il n'est plus vu comme un espoir qui doit faire ses preuves. En six courses, il a déjà fait oublier son prédécesseur. Et au-delà de ce podium, c'est la façon de l'obtenir qui a marqué les esprits au sein de Mercedes mais aussi des écuries adversaires.

