A quelle la course démarre-t-elle ?

15h00. Pour 53 tours.

Ad

Grand Prix d'Italie Révélations du patron d'Alpine : l'affaire Piastri n'a plus de secrets IL Y A 2 HEURES

Charles Leclerc (Ferrari) va-t-il tenir sous la pression ?

C'est la question ! Il a déjà celle de courir devant son public, en plus de l'obligation de prendre des points à Max Verstappen (Red Bull) pour repousser l'échéance du titre après Singapour, le prochain Grand Prix.

L'inquiétant est surtout qu'il n'a converti que deux de ses pole positions en victoire cette année, et qu'il a craqué en tête au Castellet. Le premier test sera le départ, avec un run de 458 mètres jusqu'au premier virage.

Ferrari et le fiasco de ses voitures commémoratives

Encore un vainqueur-surprise ?

Pierre Gasly (AlphaTauri) et Daniel Ricciardo (McLaren) sont les deux derniers vainqueurs en date à Monza. On ne les avait pas vu venir, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, qui pour leur succéder ce dimanche ? George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), deuxième et troisième au départ, sont les candidats parfaits.

Quelle série peut poursuivre Alpine ?

Celle des arrivées consécutives dans les points. La marque de Dieppe score à chaque fois depuis le Grand Prix d'Espagne et Fernando Alonso est bien placé pour ajouter un 11e résultat primé. Il part 6e, alors qu'Ocon est 14e.

Piastri, symptôme d’une gestion hasardeuse des jeunes pilotes en F1

Combien de chances Max Verstappen (Red Bull) de l'emporter ?

100% ! Ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais il a toutes cartes en main, sans redouter la moindre faiblesse sur sa RB18. Car si on a vu le flap supérieur de la n°33 de "Checo" Pérez vibrer lors des essais libres 1 et 3 à l'ouverture du DRS, le champion du monde en titre n'a jamais connu d'alerte ce week-end. Et avant la qualification, il a pris la décision importante d'ajouter de l'appui à sa machine, qui emporte le plus gros aileron du peloton sans en pâtir outre mesure. Dans l'histoire, il a juste sacrifié de la vitesse de pointe.

"J'ai juste besoin de me libérer des voitures entre nous. Ensuite, j'aurais une bonne chance", a-t-il lancé. Un vrai avertissement pour Charles Leclerc et Ferrari…

Quel résultat Max Verstappen (Red Bull) vise-t-il pour un sacre à Singapour ?

Il a 109 points d'avance sur Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier, "Checo" Pérez, et il devra en avoir 138 au soir du Grand Prix de Singapour pour empocher son deuxième titre. Il doit donc leur prendre trois points dimanche pour être plier l'affaire dans la cité-Etat.

Quelle est la particularité de Monza ?

Les voitures embarquent les ailerons les plus petits afin de booster la Vmax et limiter la traînée. En conséquence, la réduction de la traînée est plus faible lors de l'ouverture du DRS. Qui augmente alors d'environ 15 km/h la vitesse. Deux fois moins que d'ordinaire, et pas assez pour assurer des dépassements.

La course 2021 a offert 16 dépassements sans DRS et 6 avec.

Quelle stratégie pour la course ?

C'est la plus limpide de l'année : un arrêt pour tous, sauf voiture de sécurité. PIrelli avance une faible dégradation pour expliquer cela, ainsi qu'une longue pit lane (417 mètres). On devrait voir les concurrents démarrer en "tendre" et finir en "dur".

Grand Prix d'Italie "Loin du rythme" : Hamilton, Russell et Mercedes en plein néant à Monza IL Y A 5 HEURES