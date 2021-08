Nouvelle très vive inquiétude à Spa-Francorchamps. Au lendemain d'un effroyable accident survenu en W Series, qui n'a heureusement fait aucun blessé, Lando Norris a également subi un inquiétant accident, ce samedi, lors de la qualification du Grand Prix de Belgique. Alors que la pluie a perturbé la séance, le Britannique a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du raidillon, à moins de neuf minutes de la fin de la Q3. La séance a immédiatement été suspendue par drapeau rouge. Le pilote de 21 ans a pu s'extirper de sa monoplace, a priori sans blessure majeure.

La monoplace de Lando Norris après son crash en Belgique Crédit: Getty Images

Parti en toupie après l'impact avec le muret, Norris est resté quelques secondes dans sa voiture, détruite. Arrivé à sa hauteur quelques secondes plus tard, Sebastian Vettel a rapidement pris des nouvelles du jeune pilote grâce à des signes de la main. L'Allemand, très énervé, a rappelé à la radio qu'il avait demandé l'interruption de séance bien avant cet accident, jugeant les conditions trop dangereuses. Norris, lui, a été transporté dans la voiture médicale et devrait passer des examens médicaux. Pour l'heure, impossible de savoir s'il sera en mesure de prendre part à la course, dimanche.

