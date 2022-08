Grand Prix de Belgique

A quelle heure débute la course ?

15h00. Pour 44 tours, le total le plus faible de la saison.

Le poleman Sainz a-t-il de quoi être optimiste ?

Il a gagné lors de son seul départ de la pole position, à Silverstone. Sur l'ensemble des 35 éditions dans les Ardennes, seuls 15 pilotes ont triomphé le lendemain. Mais depuis 2015, six des sept polemen ont gagné.

Verstappen peut-il gagner ?

Oui, car ni Carlos Sainz (Ferrari) ni Sergio Pérez (Red Bull) n'ont impressionné aux essais. Le Néerlandais est dans une classe à part depuis vendredi et l'enjeu sera pour lui de passer sans encombres la première difficulté. "Il faudra déjà survivre au départ, a-t-il rappelé. Avec une telle voiture ce serait dommage de ne pas finir sur le podium", a-t-il assuré...

De sa 15e place, il est même capable de l'emporter. Il sort d'une victoire en Hongrie après un départ de la 10e place et Michael Schumacher, qualifié 16e en 1995, a prouvé qu'on peut surmonter un gros handicap initial sur ce circuit où ça double bien.

Pérez a-t-il le droit de gagner ?

Oui. Mais si Max Verstappen arrive dans sa zone, il devra s'incliner. Le patron de RBR, Christian Horner, a été clair : "Checo" a beaucoup de retard au championnat (85 unités) et, dorénavant, doit se mettre au service de son leader.

Les Mercedes ont-elles une chance de se refaire ?

Lewis Hamilton et George Russell ont tourné à plus d'une 1"8 de Max Verstappen à cause d'une météo trop fraîche empêchant les pneus de fonctionner dans leur fenêtre de températures. Il devrait faire un peu plus chaud dimanche (21°C dans l'air contre 17°C samedi) mais cela n'apparaît pas suffisant pour booster les W13.

Alonso peut-il monter sur le podium ?

L'Espagnol part troisième mais il ne faut pas se leurrer, conserver cette place va être dur. On y avait cru à Montréal, et ça avait fait pschitt ! "Comme au Canada, j'ai une nouvelle opportunité de débuter dans le tiercé de tête, a-t-il noté. J'espère une course limpide pour pouvoir capitaliser sur cette position. Nous allons nous méfier de ceux qui nous suivent car plusieurs voitures rapides partiront du fond de grille. Nous visons une place dans les cinq ou six premiers sous le damier." Sans doute sage et en phase avec le potentiel de l'A522.

Quelles sont les chances de top 3 de Leclerc ?

Faibles. Le Monégasque (16e) n'a jamais atteint le podium qu'en partant dans les sept premiers.

Albon, un exploit sans lendemain ?

Le Thaïlandais a, certes, réalisé un exploit en se qualifiant 9e, mais ses résultats à Spa plaident pour lui : il y a conclu ses deux participations aux 5e (2019) et 6e (2020) places, avec Red Bull. Avec la Williams, ça va être forcément plus compliqué, mais il a de quoi entrer dans les points une troisième fois cette année, après Melbourne (10e) et Miami (9e).

"Avec les pénalités, nous démarrons sixième, nous devons donc essayer de tenir cette position et peut-être même doubler au départ, a-t-il prévenu. Nous avons une voiture qui, sur le papier, devrait être difficile à doubler car nous sommes rapides dans les lignes droites. Mais Spa n'est pas non plus une piste comme Monaco, où c'est facile de retenir quelqu'un."

Quelle stratégie en course ?

Un arrêt selon Pirelli, avec départ en "medium".

Qu'est-ce qui va être différent cette année à Spa ?

Le comportement des pilotes au départ. C'était ordinairement la cohue au virage n°1, mais il est désormais impossible de tenter n'importe. Un bac à sable à l'ancienne a remplacé l'extension bitumée qui pardonnait tout.

