préféré garder pour lui" mais qui, depuis dimanche, est encore dans toutes les têtes des tifosi. Parti à la faute C'est un cri du coeur qui résonne encore. Un cri que Charles Leclerc aurait "" mais qui, depuis dimanche, est encore dans toutes les têtes des tifosi. Parti à la faute au 18e tour du Grand Prix de France alors qu'il menait la course , le Monégasque a - probablement - dit adieu à son rêve de titre mondial. Conscient de son erreur, il n'a d'ailleurs cherché aucune excuse aux micros des journalistes présents au Castellet . Face au desarroi de son pilote, Mattia Binotto a décidé soutenir publiquement son champion.

Ad

Le Mondial reste un objectif

Grand Prix de France Bonus-malus : Verstappen profite des déboires de Leclerc, Sainz enflamme la course, Gasly déçoit IL Y A 12 HEURES

"Je lui ai tout de suite parlé, a confié le team principal de la Scuderia Ferrari aux médias italiens. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec son raisonnement sur ses 32 points perdus qui pourraient coûter le titre, on en a perdu d'autres pour différentes raisons. Charlest est un champion et personne ne discute son talent, il doit juste retrouver la confiance. Nous croyons en lui. Je lui ai dit qu'il reste dix courses à gagner, et on fera tout pour le faire. Tournons la page, restons concentrés et pensons à la Hongrie."

"Je fais des erreurs, Charles a fait des erreurs et Verstappen fera des erreurs. Nous allons tous à la limite et c’est ce qui arrive parfois", a confié de son côté Carlos Sainz après l'erreur de son coéquipier. D'ailleurs, à propos de ce dernier et d'une stratégie décriée en fin de course, Binotto a assuré que l'arrêt de l'Espagnol était "nécessaire". "Il manquait de vie dans ses pneus et nous pensions que c’était risqué d’aller plus loin. Nous ne pensons pas qu’il avait le rythme pour creuser l’écart et remonter derrière Verstappen. En s’arrêtant, il a fait le tour le plus rapide, ce qui était un autre point. C’était la décision la plus sûre et la plus juste."

Pour se consoler, l'Italien estime que la Scuderia a "réalisé un pas en avant incroyable" cette saison. "Je pense qu'il ne manque rien pour gagner, a-t-il ajouté. Il faut deux ingrédients pour y parvenir : la perfection et la chance. Nous devons les mettre ensemble et nous n'y parvenons pas. On se plie en quatre pour le faire. Le Mondial reste un objectif, mais s'il est devenu plus difficile, mais pas impossible. Gardons notre détermination, course après course..."

Grand Prix de France Premier tir groupé en 2022 pour la 300e d’Hamilton : Mercedes est en joie IL Y A 17 HEURES