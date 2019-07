Gasly colle enfin à Verstappen, Grosjean revit avec la Haas de Melbourne

Pierre Gasly fait pour l'instant le week-end qu'il faut à Silverstone. Le genre de week-end que Red Bull lui a réclamé pour garder son volant. Samedi, le pilote originaire de Rouen s'est qualifié cinquième, à 0"314 de son coéquipier-leader Max Verstappen. Il va donc attaquer le Grand Prix de Grande-Bretagne avec de bonnes chances de marquer de gros points. Cette année, il n'a terminé qu'une fois dans le Top 5. Mais pour ça, il devra sûrement maintenir la Ferrari de Sebastian Vettel derrière lui.

"Jusque-là, on peut dire que c'est le week-end le plus solide de l'année, a déclaré le Normand. Les essais se sont bien passés, c'était important d'être bien placé sur la grille, ce que nous offre cette 5e place. Toutes les choses que nous avons changé avec l'équipe, les améliorations que nous avons apportées ont l'air de porter leurs fruits. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit parfait immédiatement mais on a beaucoup progressé ce week-end. C'est positif de voir que c'est payant."

Grosjean devant Magnussen avec la Haas de Melbourne

Cette saison, il a toujours été le meilleur Français en qualification. Il est vrai que Romain Grosjean a dans les mains une Haas moins performante et constante d'un circuit à l'autre que les années passées. Le pilote de l'écurie américaine s'est qualifié 14e sur le circuit anglais, où il n'a plus score depuis 2012. Et si ce n'est finalement pas un mauvais résultat, c'est un résultat qui a quand même de quoi interpeller car il a repris ce week-end sa voiture dans sa version de début de saison. Ne sachant plus comment la piloter pour en tirer le meilleur parti, il a demandé à son équipe à revenir à la configuration de Melbourne. Et, surprise, il a battu son coéquipier Kevin Magnussen sur le modèle considéré comme le plus évolué.

"Ce sont des qualifications frustrantes. La Q3 était à notre portée, la voiture réagissait vraiment très bien, a exposé le Tricolore, qui n'a plus participé à la dernière partie de qualification depuis le Grand Prix d'Espagne, le 11 mai. Mais en Q2, quelque chose n'allait pas avec les deux trains de pneus. Au premier tour, j'étais à une seconde de mon meilleur temps, il n'y avait absolument pas d'adhérence. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça n'a juste pas fonctionné, impossible de reproduire le rythme de la Q1. J'espère qu'on trouvera."

Reste donc pour lui à évaluer la Haas de Melbourne en course pour savoir ce qui ne va pas sur celle de Kevin Magnussen. "En termes de ressenti, c'est bien mieux, a-t-il indiqué. Il faut comprendre quelles sont les différences entre les deux packages et y ajouter un peu d'appuis."

Romain Grosjean (Haas) n'a inscrit que deux points cette année et augmenter ce score au volant d'une voiture dont le package commence à dater serait une belle performance.