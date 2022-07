A quelle heure débute la course ?

A 15h à Silverstone, 16h heure française. Pour 52 tours.

Ad

Grand Prix de Grande-Bretagne Comment Mercedes a mis des bâtons dans les roues de Hamilton IL Y A UNE HEURE

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

La pole position est-elle un avantage à Silverstone ?

Non. Seuls quatre pilotes partis en tête sur l'actuel tracé inauguré en 2011 ont gagné, en comptant le Grand Prix du 70e anniversaire en 2020.

Depuis le début de la saison, le chiffre est identique pour les hommes partis en tête, avec Charles Leclerc (Ferrari) vainqueur à Sakhir et Melbourne, et Max Verstappen (Red Bull) à Imola et à Montréal.

Les nouveaux polemen gagnent-ils ?

Non : depuis 2012, seul Pastor Maldonado (Williams) a transformé sa position de pointe en première place au drapeau à damier. Tous les autres ont échoué (Ricciardo, Bottas, Leclerc, Verstappen, Stroll, Norris et Pérez)

Carlos Sainz (Ferrari) réussit-il ses départs ?

On ne sait pas qui sera dans la Ferrari n°55 au départ. Docteur Carlos ou Mister Sainz ? Le fils de "El Matador" a connu des moments difficiles en début de saison, avec des pertes de places dans le premier tour à Djeddah (-1), Melbourne (-3), Miami (-1), Montmelo (-1), et même un abandon, bousculé par Daniel Ricciardo (McLaren) à Imola. Il doit se faire respecter et ça n'est pas gagné. Mais il s'est amélioré dernièrement puisqu'il a conservé sa position de grille dans le premier tour à Monaco, Bakou et Montréal. En plus de Sakhir en ouverture de la saison.

Max Verstappen peut-il être confiant pour la victoire ?

Oui, spécialement parce que sa voiture a dû être la seule à ne pas rebondir lors des essais sur le sec. Effectivement, il s'est fait piéger sur piste mouillée en Q3 - il a parlé en rigolant de son 360° comme d'une "technique pour chauffer les pneus" - et il raté la pole position à cause d'un drapeau jaune dans son dernier tour chrono. A part ça, sa RB18 est la machine à battre.

Lewis Hamilton peut-il viser la victoire ?

Sur le sec, ça paraît difficile car il part 5e. Mais à écouter son patron, tout reste possible. "Nous avons fait de super relais vendredi et nous avons amélioré la voiture depuis vendredi, a dit Toto Wolff. C'est le rythme de course qui compte ici et j'ai hâte de voir ce que ça va donner."

Les Français peuvent-ils viser les points ?

Oui, mais cela s'annonce difficilement pour Pierre Gasly. Le Rouennais, 11e, est parvenu à débloquer le potentiel de l'AT03 sous la pluie mais ses résultats sur le sec ont plus qu'inquiété en essais libres 2 et 3. C'est au sujet d'Esteban Ocon (Alpine) que l'on serait plus optimiste : le natif d'Evreux s'est arrêté en Q2, victime d'une perte de puissance liée à un souci de refroidissement de la batterie, ce qui explique sa quinzième place qualificative. Sur le sec, lors du dernier entraînement, il était dans le rythme de Fernando Alonso (Alpine).

Quel beau record peut tomber dimanche ?

Celui de victoires sur un même circuit ou un Grand Prix, qui plus est national, si Lewis Hamilton remporte une 9e victoire à Silverstone.

Grand Prix de Grande-Bretagne Une plainte déposée contre Piquet pour des propos homophobes envers Hamilton IL Y A UNE HEURE