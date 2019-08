La "silly season" bat son plein. Lewis Hamilton intéressé par un volant chez Ferrari alors qu'il lui reste une année de contrat avec Mercedes, Fernando Alonso lié à Red Bull alors que Honda a déjà mis son veto à sa venue, etc… : les rumeurs les plus improbables circulent dans le paddock du Hungaroring ce week-end à propos de 2020.

En revanche, une information est à prendre au sérieux. Elle concerne Max Verstappen et l'option contractuelle qu'il permettrait de quitter Red Bull à la fin de la saison. Et l'échéance serait imminente, selon l'agence de presse GMM...

"Il y a mathématiquement une chance mince qui, je pense, n'arrivera pas", a commenté Helmut Marko, conseiller sportif auprès du PDG de la marque, chez Red Bull.

Quelle est cette possibilité ? Max Verstappen devrait se trouver hors du top 3 du championnat du monde des pilotes. A la veille de ce Grand Prix de Hongrie, le Néerlandais occupe la troisième place avec 162 points, 21 de plus que Sebastian Vettel, seul à pouvoir le déloger dimanche. Et, c'est vrai, Ferrari n'a pas encore gagné cette année et Max Verstappen a toujours scoré…

"Je ne suis pas fort en maths, mais Sebastian doit gagner sans que Max ne marque de points", a ajouté Marko, confirmant en creux la condition en question.