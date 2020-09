Les quelques mises à jour sur les bolides rouges ne devaient effectivement pas vraiment changer la donne et la deuxième journée à Sotchi s'est terminée sur un constat d'échec, comme à Spa-Francorchamps et Monza. Pire même, puisque la machine de Sebastian Vettel a regagné le garage sur une dépanneuse, suite à un violent accident de l'Allemand en Q2.

Le plus regrettable est que la faute rédhibitoire de Vettel a conditionné en bout de chaîne l'élimination du Monégasque. En provoquant un drapeau rouge à 2 minutes et 15 secondes de la fermeture de la piste en Q2, le quadruple champion du monde allemand a contraint le natif de Monte-Carlo a roulé dans le trafic, avec peu de chances d'améliorer une neuvième position précaire.

"Je n'avais pas fait un bon premier secteur, donc j'étais à l'attaque - visiblement un peu trop - en essayant de prendre plus de vitesse en milieu de virage, a expliqué Sebastian Vettel. Ça m'était déjà arrivé au virage n°2, et là ça m'est arrivé au n°4. J'ai essayé d'éviter l'impact mais je n'ai pu récupérer la voiture. Par rapport à la session du matin, la piste était assez différent et j'avais un peu de mal."