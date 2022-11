Bonne ambiance chez Alpine. Les deux A522 ont joué avec le feu lors du premier tour de la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo, samedi soir, à Interlagos. Et... elles se sont brûlées. Avec deux accrochages en l'espace de quelques secondes sur le tracé de l'Autodromo José Carlos Pace, aux virages 4 et 15, les deux monoplaces de l'écurie franco-britannique ont ruiné leurs chances d'obtenir de bonnes places pour la course de dimanche (19h00).

Classés 15e et 18e sur la ligne, Alonso et Ocon vont finalement partir 18e et 17e. C'est la conséquence de la pénalité de cinq secondes (plus deux points de pénalité sur la super-licence) reçue par Alonso sur décision de la commission de course qui avait convoqué les deux pilotes. Tombée avant minuit en France, cette décision a été la dernière goutte d'un vase bien trop rempli du côté des Bleus et rose. Celui-ci a d'ailleurs débordé avec l'explosion du bloc propulseur d'Ocon quelques secondes après l'arrivée dans le parc fermé.

Il a eu des soucis dans le passé avec Pérez et Verstappen

Retour sur ce fameux premier tour. Le premier accrochage a suivi une attaque d'Esteban Ocon sur Lando Norris et Carlos Sainz au tout début de la course. Avec une trajectoire intérieure dans la curva Descida do Lago, le Français s'est retrouvé collé à son coéquipier en sorti de virage. Celui-ci l'a harponné au niveau du flanc droit, avant de récupérer in-extremis sa machine. Ce contact a tué la course d'Ocon, victime d'un problème de charge aérodynamique à cause du gros trou creusé dans le "sidepod", et finalement obligé de rétrograder en fond de peloton.

C'est le second accrochage dans la ligne - presque droite - du tracé pauliste qui a rendu fou de rage Alonso et lancé la bagarre interne. Plus rapide qu'Ocon qu'il souhaitait dépasser, l'Asturien s'est empalé dans l'arrière de la monoplace de son coéquipier, perdant par la même occasion son aileron avant. Passé au stand à la fin du 3e tour, Alonso a fait une petite remontée, mais sans faire de miracles pour autant. "J'ai perdu mon aileron avant grâce à notre ami", a pesté sur le coup l'Asturien. C'est pourtant à cause de cette manœuvre qu'il a été pénalisé.

Ce n'est pas la course qu'on voulait pour l'équipe, on s'est touché avec Esteban. J'étais déjà proche du mur à Jeddah, très proche à Budapest et ici aussi. Il a eu des soucis dans le passé avec Pérez et ici avec Verstappen (le Néerlandais avait voulu en venir aux mains en 2018, ndlr), mais ce ne sera plus mon problème l'année prochaine." Plus calme après la course, mais pas forcément moins piquant, Alonso a réglé ses comptes de manière diplomatique. Sourire en coin, le natif d'Oviedo a fait passer un message à Ocon au micro de Canal +. "."

Je n'ai senti aucun des deux contacts

De son côté, Ocon l'a joué pacifique, mais refusé être tenu pour responsable des deux accrochages. "On a fait 'marche arrière' après le premier tour malheureusement. Voilà, j'étais en train d'attaquer les McLaren, c'est quelque chose qui arrive sur un premier tour. Il peut (Alonso, ndlr) l'être en colère. Je pense que sur un tour 1, quand on est tous les deux ensemble, il faut faire attention. Je ne pouvais rien faire de plus, j'étais en train d'attaquer les McLaren au freinage. Pour prendre le virage, j'étais obligé d'élargir, sinon je ne pouvais pas prendre le virage. Je n'ai senti aucun des deux contacts."

Otmar Szafnauer a lui sifflé la fin de la récréation. Le directeur d'Alpine a allumé ses deux pilotes. "On est engagé dans une bagarre très serrée pour la 4e place au championnat constructeurs, un objectif pour lequel plus de 1000 personnes travaillent d'arrache-pied. Nos deux pilotes doivent faire beaucoup mieux pour mettre en valeur ce travail. Aujourd'hui, ils nous ont laissé tomber. J'attends beaucoup d'eux dimanche, mais demain est un autre jour."

Au classement constructeurs, la conséquence a été minime puisque Lando Norris, 7e de la course sprint, n'a marqué que deux points. Mais l'écart entre les deux écuries est désormais de 5 points. Il faudra une remontée fantastique dimanche pour espérer marquer plus de points que les hommes de Woking, en difficulté au niveau du rythme mais avec l'avantage d'être 7e et 11e sur la grille. Sur ce point là, Alonso et Ocon sont plutôt d'accord, il y a de quoi se rattraper. "La voiture avait un super rythme, je peux espérer marquer des points", avait soufflé Alonso, sourire en coin. Mais ça, c'était avant de recevoir sa pénalité.

L'Alpine d'Esteban Ocon en feu après la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2022 Crédit: Getty Images

