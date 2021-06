Pas de round d'observation sur le Red Bull Ring. Vendredi à Spielberg, où se situe le circuit propriété de la marque de boisson énergisante, Max Verstappen a démarré pied au plancher le Grand Prix de Styrie en dominant la séance d'essais libres la course ajoutée au calendrier à la hâte en mai dernier, à la place du Grand Prix de France, prié de se tenir une semaine plus tôt que prévu. Ceci dans le but de remplacer numériquement le Grand Prix - du Canada puis de Turquie - qui devait se tenir le 13 juin dernier.

Dans la foulée de sa victoire acquise dans l'avant-dernier tour du Grand Prix de France, suite à une remontée sur Lewis Hamilton (Mercedes), le Néerlandais a fixé le meilleur temps de la séance d'abord en pneu "medium", dès la 8e minute en 1'06"936, puis il est revenu une vingtaine de minutes plus tard imposer le même verdict en "tendre", en 1'05"910.

Bottas le plus rapide dans deux secteurs

Le n°1 mondial a fait 0"256 plus vite que Pierre Gasly (AlphaTauri), excellent deuxième, sans pour autant se montre supérieur dans tous les secteurs de ce tracé court, puisqu'il n'a fini la session qu'avec le meilleur temps intermédiaire dans la première portion.

Sur un programme moins agressif - on peut penser que la RB16B n°33 et l'AlphaTauri n°10 n'embarquaient pas beaucoup d'essence - les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont fini légèrement en retrait, à respectivement 0"422 et 0"476, même si le Finlandais a établi la meilleure marque chrono dans les secteurs 2 et 3, les plus sinueux.

Ferrari en difficulté

En forme comme l'attestent les six dernières courses que Pierre Gasly vient de boucler dans les points, AlphaTauri a placé sa seconde AT02 au cinquième rang avec le débutant Yuki Tsunoda, appelé à modérer ses ardeurs après sa récente faute, encore une, le samedi du Grand Prix de France.

Fernando Alonso, que le quadruple champion du monde Alain Prost estime revenu à son meilleur niveau , a signé le sixième temps à 0"609, devant son coéquipier Esteban Ocon, Lance Stroll (Aston Martin), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Charles Leclerc (Ferrari).

A la Scuderia, on cherche d'ailleurs à comprendre le fiasco du Castellet, qui a laissé Carlos Sainz et Charles Leclerc aux 11e et 16e rangs, et l'inquiétude est de mise puisque l'Espagnol, piégé en tête-à-queue à l'accélération au virage n°1 très tôt dans la séance, n'a pu aller plus haut que la 11e ligne sur la feuille des temps. Tout comme Sergio Pérez (Red Bull), 13e, au virage n°4.

