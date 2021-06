Les temps sont difficiles pour Lewis Hamilton. Après avoir laissé échapper la victoire dans l'avant dernier tour des deux derniers Grands Prix, à Bakou et au Castellet, privé de pole position depuis trois épreuves, le Britannique redoute le tour que pourrait encore lui jouer Red Bull, ce week-end à Spielberg. Vendredi, il n'a signé que les troisième et quatrième temps des essais libres 1 et 2, a respectivement 0"422 et 0"384 de la RB16B de Max Verstappen, à chaque fois la plus rapide.

Il était reparti dimanche dernier avec la conviction que sa Mercedes encaissait 0"35 sur l'ensemble des lignes droites du Castellet, et il se demande à présent ce qui va se passer si Red Bull lâche les chevaux samedi en vue de la qualification. Car il soupçonne ses adversaires d'avoir fait profil bas lors de la première journée d'essais en Autriche.

Saison 2021 Gasly, avenir bouché ? "Ce n'est pas comme s'il était enfermé dans un contrat à 35 ans" IL Y A 20 HEURES

"Le chantier continue, a-t-il expliqué, après sa journée de roulage.Quelques gouttes de pluie sont tombées au début des essais libres 2 mais la piste est géniale. Nous sommes un peu derrière, spécialement sur le tour unique, mais dans l'ensemble la voiture a l'air relativement rapide."

"Elle n'était pas mal, a-t-il précisé à Sky Sports F1. Ils (Red Bull) ont le dessus mais c'est serré. Nous ne savons pas ce que va arriver quand Red Bull va mettre la pleine puissance. J'espère que notre gros travail va bientôt payer. Red Bull nous envoie de sacrés coups en ce moment, nous devons donc rester sur nos garde pour être prêt pour la riposte."

Les longs runs étaient la priorité

Quant à son coéquipier, Valtteri Bottas, sa journée n'a pas été frustueuse pour une autre raison. Parti dangereusement en tête-à-queue en repartant de son emplacement devant son stand à la 44e des 60 minutes d'essais libres 2, il a été sanctionné d'un recul de trois places sur la grille de départ de la huitième manche du Mondial, dimanche.

"Bottas perd toutes ses batailles puis parle comme un cador, ce n’est pas crédible"

Ce coup dur l'a empêché de mener à bien son programme. "Ça s'est un peu mieux passé dans la première séance que dans la seconde, a-t-il admis, sans commenter les raisons de son loupé. Nous avons juste fait un run avec moins d'essence et c'était un peu brouillon, les temps n'ont donc pas l'air pas sensationnels. Mais l'objectif était les longs runs. Nous avons priorisé ça aujourd'hui et j'espère que ça paiera dimanche. Lewis et moi étions sur des réglages assez différents."

"C'est un circuit compliqué pour régler la voiture car les dévers dans les virages à basse vitesse rendent l'équilibre difficile à trouver. Toute erreur peut se payer cher", a complété Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef.

Grand Prix de Styrie Trois places de pénalité pour Bottas après sa bourde dans la pitlane IL Y A UNE HEURE