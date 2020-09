Lewis Hamilton a remporté un Grand Prix de Toscane dont on se souviendra longtemps, dimanche au Mugello. Parce que ce premier opus correspondait à la millième course de Ferrari en Championnat du monde, mais peut-être aussi parce qu'il s'agira du dernier figurant au calendrier de la Formule 1. Pendant deux jours d'essais, la piste du nord-est de Florence a enchanté les pilotes et les 2800 spectateurs, mais ce dimanche a montré qu'il était difficile d'y mener une course en toute sécurité à cause de son étroitesse. En effet, cette neuvième manche 2020, qui marquait le passage dans la seconde moitié de la saison, a été découpée par deux drapeaux rouges et deux neutralisations, suite à des accidents spectaculaires voire dangereux.