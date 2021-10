Changement de décor radical pour Mercedes à Istanbul. L'écurie septuple championne du monde a opté pour une approche stratégique en limitant la pénalité moteur de Lewis Hamilton à dix places, vendredi. Pour éviter un départ en fond de grille dimanche, elle n'a changé que le V6 dans la W12 n°44, alors qu'elle avait renouvelé le groupe propulseur de Valtteri Bottas dans sa quasi-totalité, il y a deux semaines en Russie.

Mais ça ne s'arrête pas là. LH44 n'a aucune assurance de pouvoir remonter la moitié du peloton - au moins - dimanche, vu les conclusions tirées par son équipe au terme de la première journée d'essais. Et son coéquipier finlandais, qui n'a pris aucun point à Max Verstappen (Red Bull) et ne l'a que très peu gêné en course cette année, paraît en mesure de jouer enfin un rôle majeur pour son chef de file et son équipe.

"Les indications des essais suggèrent que les dépassements vont être plutôt un challenge pour Lewis, a révélé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef. Valtteri a eu le dessus de Max aujourd'hui. Nous allons travailler pour garder cet avantage et c'est évidemment un bon boost pour les deux championnats si nous pouvons garder Valtteri devant samedi et dimanche."

Vendredi, Lewis Hamilton a dominé les deux sessions d'essais libres et Valtteri Bottas a signé les quatrième et troisième temps. Et chez Mercedes, ce résultat a été une surprise, sur ce circuit où Red Bull se plaît à se citer en favori, tout comme les conditions de piste.

"J'espère qu'il va pleuvoir !"

"La piste était tellement différente de l'an passé : en 2020, l'huile remontait à la surface du nouveau bitume et le grip était si difficile à trouver, a rappelé Lewis Hamilton, devenu champion du monde pour la septième fois l'an passé, à Istanbul. En attaquant le week-end, je ne savais pas à quoi m'attendre mais le niveau d'adhérence était intense, impressionnant. La piste est tellement plus plaisante comme ça !"

"Nous avons démarré avec un super setup en essais libres 1, a-t-il détaillé. Nous avons procédé à des changements entre les deux sessions en fonction de l'évolution de la piste, la voiture n'a pas paru aussi bonne mais nous en avons tiré des enseignements importants."

Vu la difficulté à doubler, son salut viendra peut-être du ciel, comme en Russie. "J'espère qu'il va pleuvoir !, a-t-il dit. J'ai beaucoup de boulot dimanche et je dois faire le maximum samedi. Je viserai la pole position pour limiter la perte due à la pénalité."

10 secondes gagnées en un an

Même son de cloche du côté de Valtteri Bottas concernant le bitume, lavé à grande eau, sous haute pression, par les responsables du circuit avant cette seizième manche du Mondial 2021.

"C'était bien plus rapide que l'an dernier !, s'est exclamé le futur pilote d'Alfa Romeo, qui ignore toujours l'identité de son coéquipier de 2022. Les essais libres 1 était 10 secondes plus rapides qu'en 2020 et c'est en fait devenu l'une des pistes les plus adhérentes du calendrier, ce qui la rend plaisante."

Les conditions ont donc changé, et la façon de travailler et de piloter aussi. "L'an dernier, l'équilibre était guidé par la correction du sous-virage avec le faible grip, mais maintenant nous pouvons être un peu plus agressifs avec la voiture, a indiqué le n°3 mondial. Nous n'avons pas eu de gros problème ni de drapeau rouge. Nous avons beaucoup tourné et ça pourrait être un super week-end pour nous. En regardant les chronos, ça a l'air d'être une bonne piste pour Ferrari."

Pour le mot de la fin, on peut revenir à Andrew Shovlin et l'incertitude qui entoure la suite. "Il nous reste à comprendre où se situent les trois types de mélanges en termes de rythme et de dégradation, a reconnu le technicien. Nous attendions à ce qu'il souffrent un peu plus vu les virages à hautes énergies qu'il y a ici, mais ils semblent bien tenir. C'est comme si d'autres teams avaient eu les mêmes anticipations car nous avons vu beaucoup de types 'tendre' au cours de la journée." Réponse samedi. Ou pas, selon la météo.

