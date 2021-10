Grand Prix des Etats-Unis

A quelle heure est donné le départ ?

21h françaises, pour 56 tours.

La pole position est-elle déterminante à Austin ?

Non, puisque le poleman n'a gagné que quatre fois, en 2013, 2016, 2017 et 2019.

La rangée impaire de la grille est-elle plus avantageuse ?

Non. Les trois premières éditions de la course ont donné à la colonne située côté droit sur la grille la réputation d'offrir un avantage par rapport à celle de gauche, en raison d'une adhérence boostée par les passages à cet endroit. Mais les années suivantes ont tempéré cette impression.En fait, à quatre reprises seulement, l'auteur de la pole a pu transformer sa position en leadership au 1er tour (2012, 13, 14, 2016).

Et s'élancer de la deuxième place n'a rien d'un handicap insurmontable : Lewis Hamilton (2015), Sebastian Vettel (2017) et Kimi Räikkönen (2018) l'ont montré en prenant les commandes de la courses au virage n°1, aux dépens de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton les deux autres fois. Au total, le deuxième sur la grille s'est imposé trois fois (2012, 2014, 2015).

Max Verstappen (Red Bull) a-t-il déjà gagné ?

Non, évidemment. Ça lui est même arrivé de perdre sa pole position au départ, au Castellet en à Monza cette année. Des souvenirs qui ne le hantent pas. "Je ne m'inquiète pas de ce qui se passe derrière, je dois juste me concentrer sur moi-même", a-t-il prévenu.

Mais pour le reste, il a montré samedi avoir une voiture efficace. Et passé le run court (230 mètres) entre l'emplacement de pole et le virage n°1, il devra surveiller ses rétroviseurs au freinage du virage n°12, le meilleur endroit du circuit où dépasser. A part ça, la course dépendra de la capacité de chacun à faire tenir ses pneus, comme les essais l'ont montré sur cette piste très abrasive. Dernier facteur à prendre en compte : le vent.

Que pourra tenter Lewis Hamilton (Mercedes) ?

Le Britannique n'a pas beaucoup d'atouts dans son jeu, à part le départ. Valtteri Bottas contraint de partir neuvième, l'Anglais sera seul contre les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, premier et troisième au départ. De là une stratégie difficile à maîtriser car Sergio Pérez pourrait avoir beau jeu d'anticiper son arrêt au stand pour l'obliger à couvrir le risque d'undercut.

La Scuderia Ferrari a-t-elle une chance de podium ?

Si l'une des Red Bull ou Lewis Hamilton en descend. Autrement, ce sera mission impossible. Charles Leclerc a fait bonne figure en qualification mais sa SF21 devra sauvegarder ses pneus sur ce bitume agressif, ce qui n'a jamais été son point fort. Quant à Carlos Sainz, il est le seul du top 10 avec Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à partir en "tendre", ce qui ne sera pas un avantage face aux "medium".

Des points pour Alpine ?

Ce n'est pas gagné pour Esteban Ocon, 11e sur la grille. "Je pense que cette place représente le meilleur résultat que nous pouvions obtenir, a déclaré le vainqueur du Grand Prix de Hongrie. C'est un week-end difficile jusqu'ici et nous n'étions pas en lice pour atteindre une 3e partie de la qualification, finalement manquée de justesse. Nous aurions pu prétendre au top dix en pneus tendres, mais nous sommes restés fidèles à notre plan avec la course en tête." Avant dernier sur la grille, Fernando Alonso a fait face à un manque de grip pendant deux jours.

Le circuit favorise-t-il les dépassements ?

Oui. Le Circuit des Amériques est bien conçu de ce point de vue. Les manœuvres les plus naturelles sont à l'épingle du n°1 et surtout au bout de la plus longue ligne droite du tracé, au n°12. Deux zones DRS boostent les stats, entre le n°11 et le n°12, et entre le n°20 et le n°1. La course a offert 51 dépassements en 2015, 40 en 2016, 34 en 2017, 27 en 2018 (dont 20 au DRS) et 60 en 2019 (40 au DRS). Il y a même eu un record de 67 dépassements en 2012.

Quelle est la probabilité d'apparition de la voiture de sécurité ?

20%. Elle est intervenu une fois lors des cinq dernières éditions.

Quelle stratégie en course ?

Deux arrêts selon Pirelli, pour expliquer ce fait par les hautes températures et l'abrasivité élevée du bitume. Huit des pilotes du top 10 sont sur le meilleur plan envisageable : un premier relais en "medium" suivi de deux en "dur". Les "tendre" devraient être laissés de côté au maximum.

Qu'est-ce que les pilotes devront surveiller en particulier ?

Leur trajectoire dans les virages n°6, 9 et 19, où la direction de course a été inflexible pendant les essais. Mais ce dimanche, il ne sera pas question d'annuler des temps pour sanctionner des hors-piste compétitifs. Au bout de trois infractions, on leur présentera le drapeau noir et blanc, et à la quatrième, le contrevenant se verra pénalisé de cinq secondes. Une sanction à s'acquitter au stand où à ajouter au temps de course.

