Max Verstappen n'a pas passé une très bonne journée sur le circuit d'Interlagos, samedi au Brésil. Mis à l'amende à hauteur de 50.000 euros par la FIA pour avoir touché l'aileron arrière de la Mercedes de Lewis Hamilton dans le parc fermé juste après la qualification, vendredi, le Néerlandais de Red Bull s'est fait brûler la politesse au départ et a fait les 24 tours de la course sprint qualificative derrière la Mercedes de Valtteri Bottas, sans jamais lui faire peur.

Ad

Grand Prix de São Paulo "On les emmerde tous !" : Au bout du show Hamilton, qui "ne savait pas ce qui était possible" IL Y A 2 HEURES

Deuxième donc de cette épreuve qui était pour la troisième fois au programme d'un meeting de Formule 1 cette saison, il a augmenté son avance en tête du Championnat du monde de deux unités supplémentaires. Mais le compte n'y était visiblement pas vu son humeur renfrognée à l'arrivée dans le parc fermé. Ni même dans le premier tour, où il a donné le ton à la radio de son après-midi de bougon, en lançant : "Un stupide problème de synchronisation de boîte de vitesses. Ça arrive tout le temps !"

Débordé non seulement par le Finlandais de la firme à l'Etoile mais également par Carlos Sainz (Ferrari) au bout de quatre virages, il a mis quatre boucles à reprendre P2 à l'Espagnol qui l'avait envoyé se balader. Là, le mal était déjà fait : il était hors de la zone DRS de Valtteri Bottas et il a dépensé beaucoup d'énergie et de pneus pour y revenir dans une partie d'élastique dont il fut le perdant.

"Ils peuvent m'inviter au dîner"

"Après ça, je pense que le rythme était correct mais on ne peut pas dépasser ici : les pneus surchauffent très rapidement et on est coincé. Spécialement lorsque les voitures sont proches en rythme, a-t-il raconté à Sky Sports après sa course. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire dans une course sprint sans pit stop. En gros, je suis donc resté derrière."

Avec non plus 19 mais 21 points d'avance sur Lewis Hamilton en tête du Championnat du monde, on l'aurait pensé relativement satisfait, et confiant pour la suite. Manifestement non. Car il craint toujours un retour de Mercedes dans la dernière ligne droite du Mondial au Moyen-Orient, au Qatar, en Arabie saoudite et à Abou Dabi, et spécialement à cause de cette histoire de DRS tout sauf réglée selon lui malgré l'avertissement lancé par la FIA à travers la disqualification de la W12 de Lewis Hamilton.

"Nous avons nos suspicions à propos de quelque chose, a-t-il soufflé à Sky Sports. On sait qu'on a tous dû changer nos ailerons en début d'année (pour une question de trop grande flexibilité) au niveau du mât d'aileron et de l'arrière, globalement. Je pense qu'il se passe toujours quelque chose avec le volet principal qui s'ouvre et leur donne plus de vitesse. J'ai regardé leur aileron arrière et il y a clairement quelque chose qui se produit." Il pense que le volet supérieur est trop flexible en action, ce qui ne peut se mesurer en statique.

Par ailleurs, il a commenté son amende tout en ironie. "J'espère qu'ils vont faire un bon dîner avec ça, avec beaucoup de vin ! J'espère un bon vin, bien cher, ce serait sympa. Ils peuvent m'inviter au dîner. Je paie aussi pour ça", a-t-il dit, à propos des commissaires sportifs.

Il est d'usage qu'une équipe règle les amendes mais il a indiqué que ce ne serait pas le cas. "Je dois la payer", a-t-il dit. "Pour quelqu'un qui a un solide salaire de classe moyenne, ça n'est pas grave", a commenté Toto Wolff, le patron de Mercedes.

Grand Prix de São Paulo "On les emmerde tous !" : Au bout du show Hamilton, qui "ne savait pas ce qui était possible" IL Y A 2 HEURES