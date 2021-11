Les commissaires ont décidé de frapper au porte-monnaie. Samedi sur le circuit d'Interlagos, au Brésil, les délégués de la Fédération internationale de l'automobile pour le Grand Prix de Sao Paulo ont infligé une amende de 50.000 euros à Max Verstappen, coupable selon eux d'avoir touché sans raison le DRS de la Mercedes de son rival Lewis Hamilton dans le parc fermé, juste après la fin de la qualification de la dix-neuvième manche du Championnat du monde 2021.

Ad

Après avoir convoqué et entendu le Néerlandais pendant un quart d'heure samedi matin sur le circuit Carlos Pace, délibéré pendant des heures en quête de preuves, ils l'ont reconnu coupable d'un geste représentant une infraction sur une voiture concurrente, par ailleurs mise sous en enquête dès la fin de la séance de qualification, et déclaré a priori non conforme en raison d'un volet amovible d'aileron arrière (le DRS) s'ouvrant sur plus de 85 mm, le maximum autorisé par le règlement.

Grand Prix de São Paulo Libres 2 : Alonso devant Verstappen, Hamilton en retrait IL Y A UNE HEURE

C'est pour avoir causé ce trouble dans une enquête peut-être cruciale pour l'avenir du Championnat du monde - il est question de disqualifier Lewis Hamilton et de la reléguer en dernière position de la course sprint samedi - que les commissaires ont eu la main lourde.

Les commissaires sportifs ont consulté des vidéos de fans, une caméra de surveillance et les caméras embarquées sur la Red Bull de Max Verstappen, les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et l'Alpine de Fernando Alonso pour constater que le leader du championnat avait touché l'aileron arrière de la W12 n°44, en infraction avec l'article 2.5.1 du Code sportif international. "A l'intérieur du parc fermé, seuls les officiels désignés peuvent entrer. Aucune opération, vérification, réglage ou réparation n'est autorisée sans l'autorisation des mêmes responsables ou par la réglementation applicable, rappellent-ils dans le communiqué n°28 publié par la FIA.

Ils ont constaté le non-respect de cet article purement pour la forme, car ils reconnaissent en même temps que le pilote a agi avec "une force insignifiante" lorsqu'il a "touché l'aile" de la monoplace allemande.

A n'en pas douter, cet épisode va créer une jurisprudence. "Il est clair que pour les commissaires que c'est devenu une habitude pour les pilotes de toucher les voitures après des qualifications et des courses, ajoute le communiqué. C'est aussi l'explication de Verstappen, pour qui c'était seulement une habitude de toucher cette partie de la voiture, qui a été un point de spéculation lors des récentes courses entre les deux équipes. Cette tendance générale a été vue comme largement inoffensive et donc pas été surveillée uniformément."

Les commissaires préviennent que cette habitude de parc fermé "a un potentiel important de causer des dommages" et tiennent à avertir les prochains contrevenants, et que pilotes et équipes doivent "prendre conscience que de futures infractions peuvent entraîner des pénalités différentes."

Grand Prix de São Paulo Le coup de théâtre : Verstappen convoqué par les commissaires dans l'enquête sur Hamilton IL Y A 11 HEURES