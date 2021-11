Peu enviable la position de Lewis Hamilton (Mercedes) avant le Grand Prix de Sao Paulo, 19e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1. Non seulement le pilote Mercedes compte 19 points de retard sur Max Verstappen (Red Bull), son rival pour le titre mais en plus celui-ci semble posséder la meilleure voiture du plateau. C'est Hamilton, impressionné par la course des Red Bull au Mexique, lui-même qui le dit. Et pour couronner le tout, il devrait perdre cinq places sur la grille du Grand Prix après un changement de moteur.

Ad

"Leur rythme était phénoménal lors du dernier Grand Prix, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse de ce jeudi sur le circuit d'Interlagos, selon des propos rapportés par Motorsport. Ils ont eu une voiture forte toute l'année. Ils ont la voiture la plus forte, on peut le dire, évidemment." Voilà deux courses, à Mexico et à Austin aux Etats-Unis que Verstappen devance Lewis Hamilton. Ainsi, il a transformé son débours de 2 points après le Grand Prix de Russie, en une avance de 19 unités grâce aussi à sa deuxième place en Turquie quand Hamilton terminait seulement 5e.

Grand Prix de São Paulo Un changement moteur fatal ? Hamilton devrait écoper de cinq places de pénalité sur la grille IL Y A 2 HEURES

De la difficulté de doubler au Brésil

"Je crois que nous avons fait du mieux que nous pouvions, relativise Hamilton. Nous redoublerons vraiment d'efforts ce week-end pour voir si nous pouvons extraire encore plus de la voiture. La dernière fois ici (en 2019), ils étaient incroyablement forts, donc nous nous attendons à ce qu'ils soient très durs à battre ce week-end". A Interlagos il ne compte que deux succès mais un incroyable souvenir avec ce titre acquis dans le dernier virage sous la pluie en 2008. En 2019, Verstappen avait fait le doublé pole position et victoire.

Ce weekend aura aussi lieu la dernière course sprint de la saison, pas un avantage selon Hamilton si les Red Bull sont plus rapides. Lui devra sans doute aussi écoper de cinq places de pénalités pour un changement de moteur. Au Brésil, c'est encore plus une mauvaise nouvelle. S'il n'a pas évoqué ces problèmes moteur, Hamilton a parlé de la complexité de doubler à Interlagos. S'il part plus loin que prévu, sa tâche sera d'autant plus difficile : "Ce n'est pas un très bon circuit pour dépasser. Bien sûr, il y a cette longue ligne droite, mais je pense que ce n'est pas loin d'être l'un des endroits les plus compliqués pour doubler. Je crois qu'il faut un avantage d'environ 1,1 seconde au tour sur la voiture de devant pour avoir 50% de chances de dépasser, quelque chose comme ça, c'est fou."

"Verstappen a l'occasion de mettre un grand coup de massue sur le casque d'Hamilton"

Grand Prix de São Paulo "Verstappen a l'occasion de mettre un grand coup de massue sur le casque d'Hamilton" HIER À 21:18