Il y avait Max Verstappen et les autres à Montréal. Au bout d'une qualification disputée sur piste humide puis séchante, le pilote Red Bull s'est adjugé la 15e pole position de sa carrière dans un relatif confort. Épatant depuis le début du week-end , Fernando Alonso a créé la surprise en complétant la première ligne, devant Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Le champion du monde avait une énorme opportunité à saisir. Et ne l'a pas laissée passer. Charles Leclerc (Ferrari) condamné au fond de grille et donc resté dans le garage dès la Q2, Sergio Pérez (Red Bull) auteur d'une sortie de piste qui l'a également éjecté au 14e rang, le Néerlandais s'est assuré d'être dans la position idéale pour réussir un gros coup au championnat.

Le pilote de 24 ans a mis une claque à la concurrence et n'a cessé d'abaisser ses propres marques pour finir en 1'21"299. De quoi repousser Fernando Alonso, en feu à Montréal, à 0"645 et son compatriote espagnol Carlos Sainz à 0"797.

En difficulté lors des essais libres, Lewis Hamilton (Mercedes) a sauvé les apparences avec le quatrième chrono, mais à distance (+1"592). Son coéquipier George Russell a tenté un pari impossible en montant des pneus slicks en fin de séance. Pas de miracle : le jeune Britannique a dû se contenter du 8e temps, derrière Esteban Ocon.

Autre fait surprenant de cette qualification : la grande forme des Haas dans ces conditions, puisque Kevin Magnussen et Mick Schumacher ont sécurisé la troisième ligne. Il leur sera tout de même bien difficile de contenir le reste du peloton, dimanche, puisque la course devrait être disputée dans des conditions sèches. De quoi permettre à Pierre Gasly (AlphaTauri) , piégé en Q1 et 16e sur la grille, Sergio Pérez, 13e, et à la faute en Q2, ainsi que Charles Leclerc (Ferrari), 19e, de remonter ?