Lewis Hamilton ne semblait pas avoir la tête à un nouveau couronnement samedi à Mexico, au terme d'une séance de qualification bouclé au troisième rang, à 0"504 de Max Verstappen (Red Bull), auteur du meilleur chrono. Le Britannique doit marquer 14 points de plus que son coéquipier Valtteri Bottas dimanche pour obtenir son sixième titre, mais cela ne semblait pas occuper son esprit.

"J'ai tout donné et je pense avoir tiré le maximum de la voiture, mais ça n'a tout simplement pas suffi pour faire la pole, a-t-il déclaré à chaud. La troisième place était possible, mais pas plus. P4 nous place en bonne position de combat."

"Cette course est toujours éprouvante pour nous et je ne m'attends pas à ce qu'elle soit facile, a-t-il ajouté. Peut-être va-t-on faire la danse de la pluie pour que ça pimente un peu la course. Mais ça va être un sacré défi car les Red Bull étaient rapides (vendredi) sur long runs, ça va donc être difficiles de rester avec elles."

Mais ça, c'était avant la rétrogradation de trois places de Max Verstappen, coupable de ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune en toute fin de Q3. De qualifié quatrième place sur la partie sale de la piste, le pilote de la Flèche d'argent n°44 va donc s'élancer du troisième emplacement - plus propre - dimanche à 20h10. Avec par conséquent une bonne chance de résister à la RB15 de Max Verstappen, qui partira huit mètres derrière lui.

Les équipes le répètent depuis vendredi : limiter l'usure des pneus, et spécialement le grainage, pendant les 71 tours du Grand Prix du Mexique sera la clé d'un bon résultat. Lewis Hamilton a résumé l'équation en déclarant : "Il n'y a pas une grande variété de solutions stratégiques mais ça va être intéressant de voir jusqu'où vont tenir les pneus. Ce sera la clé."

"Eviter une pénalité"

Si l'Anglais a peu de chances de concurrencer les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, finalement associées en 1re ligne, son coéquipier Valtteri Bottas a encore moins de perspective d'y parvenir et il espère surtout retrouver un bolide aussi performant qu'avant son choc de 17G contre le mur du dernier virage, à la fermeture de la piste.

"Nous avions fait des progrès sur les réglages, j'étais plus content de ma stabilité de la voiture ce samedi et je pouvais attaquer plus, a raconté le Finlandais. La qualification se déroulait sans histoire, nous avions fait le meilleur temps en Q2 (avec Lewis Hamilton) en 'medium' et la performance de ces pneus paraissait bonne."

"Je savais que je devais prendre des risques dans le dernier run de la Q3 pour gagner des positions, nous avons donc essayer d'exploiter tout ce que la voiture pouvait donner, a-t-il détaillé. Le tour a été bon jusqu'au dernier virage, où je suis passé un peu large à la sortie, sur la partie poussiéreuse. C'est là que j'ai perdu le contrôle et tapé le mur. C'est ennuyeux car, vu les chronos, je pense que j'avais une chance de me qualifier troisième. Je vais bien mais j'ai malheureusement donné du boulot aux gars dans le garage…"

Resté sur son sixième temps acquis lors de sa première tentative, le pilote de la W10 n°77 serait déjà bien content d'attaquer la 18e manche du Mondial de cet emplacement. "J'espère que nous pourrons éviter une pénalité dimanche", a-t-il dit.

"On ne lâche pratiquement rien à Red Bull en ligne droite"

"Sa voiture a pris une petite dérouillée, a résumé Toto Wolff, le directeur d'équipe. Nous évaluons les dégâts et nous espérons ne pas avoir à changer une pièce qui déclencherait une pénalité.

"Nous n'étions pas dans la bagarre pour la pole et même si nous avions amélioré dans le second run, je ne pense pas que nous aurions arraché une place en 1re ligne", a-t-il estimé.

Ce résultat en demi-teinte à des raisons qu'Andrew Shovlin pense avoir identifiées. "Être à une demi-seconde de la pole n'est pas génial mais ça s'explique facilement : il n'y a pas de virage en particulier où nous sommes en difficulté, apparemment nos pneus ne sont pas tout à fait prêts au départ d'un tour et ils sont fichus dans le dernier secteur, a avancé l'ingénieur en chef. On ne lâche pratiquement rien à Red Bull en ligne droite, nous devons donc regarder en détails comment utiliser les pneus, comment le châssis fonctionne pour comprendre quoi améliorer."

"Valtteri a souffert d'un écroulement de ses pneus dans les derniers virages de son run final et il a juste roulé sur une bordure qui l'a embarqué dans le mur", a-t-il précisé à propos de l'accident survenu au vainqueur du récent Grand Prix du Japon.