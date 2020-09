Ross Brawn n'a pas apprécié. Deux jours après la sortie médiatique de Lewis Hamilton , troisième lors du Grand Prix de Russie, le patron de la Formule 1 a tenu à répondre aux propos tenus par le sextuple champion du monde. " Personnellement, je panserais mes plaies et je réfléchirais à la manière dont je pourrais éviter de tels incidents à l'avenir. Je sais que c'est ce que l'équipe va faire. Je connais beaucoup de gens depuis mon passage là-bas, et ils reconnaîtront qu'ils ont fait des erreurs ", a déclaré Ross Brawn dans un premier temps, dans des propos relayés par Motorsport .

"La malchance et les erreurs, ça arrive. Ce qui compte, c'est la manière dont on y répond. C'est facile de penser que le monde est contre vous, mais il y a presque toujours quelque chose que vous auriez pu faire différemment et dont on peut tirer les leçons", a renchéri Ross Brawn, qui a côtoyé Lewis Hamilton lors de la saison 2013. Cette année-là, le dirigeant britannique de 65 ans était directeur général de Mercedes.