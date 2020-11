Quelques heures après ces déclarations fracassantes, Toto Wolff, le patron de Mercedes, a tenté d'éteindre l'incendie. " Nous voulons poursuivre cette aventure. Nous n'avons pas terminé. Lewis, toute l'équipe et moi n'avons pas terminé , a-t-il déclaré en conférence de presse. Je suppose que s'il (Lewis Hamilton) arrête la Formule 1, ce que je ne pense pas et que j'espère, n'arrivera pas, nous allons avoir un marché des transferts assez frénétique. Mais je pense que c'est l'instant qui veut ça et les émotions. Nous sommes tous très contents mais aussi très fatigués. Y compris moi ."

Et si cette sortie de Lewis Hamilton avait pour but de pousser Mercedes à proposer un plus beau contrat ? Fin septembre, le quotidien anglais The Daily Mail évoquait une possible prolongation de trois ans, pour un montant d'environ 132 millions d'euros.