Il faut remonter au Grand Prix d'Abu Dhabi 2018 pour retrouver la trace de la dernière course de Fernando Alonso en F1. Trois ans plus tard, le double champion du monde espagnol va retrouver le volant d'une Renault. Même s'il n'a pas complétement lâché la course automobile, avec les 24 Heures du Mans, les 500 Miles d'Indianapolis et le Dakar à son actif, le pilote de 39 ans ne s'attend pas à superformer lors du début de la saison 2021. Surtout à cause des prochains essais hivernaux raccourcis avec le gel des châssis et la réduction des coûts dans le paddock.